Début du tournage de "Tirailleurs" avec Omar Sy à Neufmaison

Le tournage du film "Tirailleurs", avec Omar Sy dans le rôle principal, commence ce lundi 23 août. Trois mois de préparatifs ont été nécessaires pour transformer le village de Neufmaison et le ramener en 1917.

Jusqu'à mi-octobre, Neufmaison accueille un tournage d'envergure. Le réalisateur Mathieu Vadepied a en effet choisi ce village de 72 âmes caché dans les Crêtes préardennaises, entre Charleville-Mézières et Signy-l'Abbaye, pour tourner le film "Tirailleurs" avec Omar Sy.

La place de Neufmaison © Radio France - Alexandre Blanc

Le long-métrage suit un bataillon de tirailleurs sénégalais pendant les combats de 1917. Un gros travail de décoration a occupé des dizaines de professionnels pendant trois mois pour transformer complètement le village.

Faux cimetière et fausses façades

Il a fallu masquer le béton, les poteaux téléphoniques et électriques et autres anachronismes. La place goudronnée du village a été entièrement recouvert de gravats et de terre battue. Des charrues chargées de foin y sont stationnées.

Les façades des maisons ont été vieillies. Certaines, trop modernes, ont même été recouvertes de panneaux de bois représentant, par exemple, un décor de barricade. D'autres de tôles pour faire penser à un hangar.

Le cimetière, au pied de l'église de Neufmaison. © Radio France - Alexandre Blanc

Au pied de l'église, un faux cimetière avec de fausses tombes a fait son apparition. Sur ce qui n'était qu'une pelouse, son mur d'enceinte délimite désormais une rue. En contrebas du village, les décorateurs ont installé une tranchée et une citadelle où des artificiers simuleront les bombardements.

Le tournage doit durer jusqu'à mi-octobre