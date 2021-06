Débuts très prometteurs pour la location du weekend taurin de Nîmes

Des débuts très prometteurs pour la billetterie du weekend taurin du 11 au 13 juin prochains à Nîmes. Les aficionados ont défilé aux guichets tout au long de la journée. Sans surprise, c'est la corrida du samedi après-midi, avec la confirmation d'alternative d'El Rafi, qui fonctionne le mieux. Près de 2 000 places avaient été vendues ce mardi soir, sur les 5 000 autorisées par la jauge. La corrida du dimanche après-midi fonctionne aussi plutôt bien avec environ 1 500 places vendues.

Pour l'instant, les organisateurs attendent les consignes officielles de la préfecture du Gard, mais, pour pouvoir accéder aux arènes, il faudra sans doute être vacciné ou présenter un test PCR négatif. Mais ces contraintes sanitaires n'ont pas refroidi l'enthousiasme des aficionados présents ce mardi.

La location se poursuit tous les jours à partir de 9h30 et jusqu'à 18h. Le standard est également joignable à ces horaires au 08 91 70 14 01 Enfin vous pouvez également réserver vos places sur le site internet www.arenesdenimes.com Pour mémoire, ce weekend taurin débutera le vendredi 11 juin avec une course camarguaise. Deux corridas sont également programmées le samedi 12 et le dimanche 13, avec notamment la confirmation d'alternative d'El Rafi le samedi après-midi.