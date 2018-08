Decazeville, France

A Decazeville dans l'Aveyron, c'est un arrêté municipal qui fait causer cet été. Au moment où les habitués et les touristes se retrouvent souvent à la fraîche sur le boulodrome, le maire a tout simplement décider d'interdire la pratique des jeux de boules après 23 heures. La faute à quelques fêtards qui ont beaucoup apprécié, cet été, de terminer leurs soirées sur le boulodrome. Il faut dire qu'ils avaient trafiqué l'éclairage pour y voir clair...autant que possible...

Un arrêté contre les "bruits de boules entrechoquées" et les "cris"

Les riverains n'ont pas aimé, et ont donc obtenu cet arrêté qui précise que "l'activité occasionne des nuisances sonores répétées telles que des bruits de boules entrechoquées, accompagnés de bruits de voix et de cris". Il est donc interdit de s'adonner "à l'activité de loisirs par les jeux des boules" entre 23h et 8h.

Et ça ne fait pas forcément plaisir à Bertrand Tranchant, le Président de la pétanque decazevilloise. Aucun de 35 membres de son club n'est concerné, mais il aurait aimé être consulté avant que cet arrêté soit signé : "Je n'ai pas été averti de quoi que ce soit (...) C'est un peu dommage de le faire pendant une période de congés et quand il y a des touristes. C'est un peu dommage à un moment où la pétanque cherche à se développer pour rejoindre les championnats olympiques".

Bernard Tranchant, le Président du club de pétanque de Decazeville

Le président espère la suspension rapide de cet arrêté. Nous avons bien sûr essayer de joindre la mairie, mais personne n'a souhaité nous répondre pour expliquer les motivations précises de cet arrêté anti-boules de nuit.