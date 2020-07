Déception pour le festival des Entrelacés, annulé à Lassay-les-Châteaux

"C'est une grande déception pour les 80 bénévoles, les 25 artistes et les 1 200 personnes qui avaient réservé," confie le médiateur culturel des Entrelacés, Benoît Gautier. Le festival devait avoir lieu les 13 et 14 juillet à Lassay-les-Châyeaux, il a été une fois de plus annulé en raison de la crise sanitaire. La Mayenne est en orange pour la Covid-19 et une grande campagne de dépistage est lancée pour freiner le virus qui circule dans le département.

Des mesures sanitaires avait pourtant été prises

"C'est une déception aussi parce que c'est _un événement qu'on avait voulu avec la préfecture et les instances politiques, "covid-compatible"_," déplore Benoît Gautier. Les organisateurs avaient conçu un nouveau format pour le festival appelé "Kultur Park" pour répondre aux règles de distanciation physique. Il était prévu que les visiteurs arrivent par "tranche de 250 personnes sur un terrain de 16 000 m2 sur 17 lieux de spectacles différents." A cela, s'ajoutaient 15 points de gel hydroalcooliques et une trentaine de bénévoles pour vérifier les gestes barrières.

Les organisateurs comprennent l'annulation de l'événement compte tenu de la situation et malgré les mesures sanitaires prises mais regrettent la manière dont cela s'est fait. "En deux minutes, on nous téléphone, sans prendre le temps de voir toutes les mesures qu'on avait prises, et on nous annule. Donc oui, ça nous fait un petit peu mal."

Les Entrelacés le promettent, après avoir "digéré" cette annulation et pris des vacances, il reviendront avec des spectacles reprogrammés. "On est militants de la culture sur notre territoire de Mayenne Communauté donc on sera encore là, à partir de septembre," assure Benoît Gautier.