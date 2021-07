Décès brutal de Stéphane Lafon technicien à France Bleu Hérault

Nous apprenons avec une grande tristesse la disparition de notre collègue et ami Stéphane Lafon suite à un accident survenu vendredi 16 juillet en soirée. Stéphane laisse une femme Magalie et deux grands garçons, Rémi et Swann pour qui nous avons nos premières pensées les plus tendres.

Stéphane avait 50 ans. Il était technicien STR (Service Technique Régional) de Sud Méditerranée depuis septembre 2010. Dans ce cadre, il intervenait dans huit stations du réseau France Bleu. De la Corse à Perpignan en passant par Toulouse, Nîmes, Avignon, Nice, Aix-en-Provence et Montpellier.

Son parcours est d’une grande richesse et d’une grande diversité dans le monde de la culture. Pour ne citer que quelques exemples qui illustrent ses talents :

2008/2009 Régie son et direction technique du festival de Jazz d'Oléron

2005/2008 Divers concerts et tournées européennes en tant que régisseur son et régisseur général. Couleur mécanique, Cirque d'ici, Festival de Jazz d'Oléron.

2004 - Direction technique de L' Académie du spectacle équestre de Versailles (Bartabas). Régie son et lumière du spectacle OPUS (Bartabas).

- Régisseur son du festival de Waterloo (Belgique).

- Responsable technique de la mise en place du spectacle de Bartabas pour Les Grandes Eaux du château de Versailles.

- Tournée française du Cirque de Moscou avec Twin Système (prestataire son-lumière).

2003 Régisseur son du ballet L'Air de Rien de Julio Arozarena (Bruxelles).

1997/2003 - Régisseur son de Bartabas, théâtre équestre ZINGARO

- Création et régie des spectacles ECLIPSE, TRIPTYK, LOUNGTA.

- Régisseur son des spectacles de Villepinte avec l'Orchestre National de Paris dirigé par Pierre Boulez en collaboration avec l'IRCAM

Discret et toujours souriant

Pour le décrire il suffit de lire tous les messages qui nous parviennent depuis hier soir date de son accident. Ils sont tous unanimes. Un homme d'une gentillesse, d'une douceur, d'une discrétion incroyable. Discret et toujours souriant, calme, compétent, tellement précieux. Stéphane était grand et sa silhouette « dégingandée » arpentait à pas de géant et élégance les couloirs de la radio. Chaque matin son casque sous le bras et rentrant avec un mot, un bonjour pour chacun. Vif et calme à la fois, compétent et bienveillant, gentil et amical, d’une grande humanité, souriant, généreux…

Mon cher Stéphane tu nous manques déjà !

Anne-Marie Amoros Directrice de France Bleu Hérault et toute l’équipe.