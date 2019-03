Décès d'Agnès Varda: "A Pirou, nous sommes fiers d'être dans son film"

Dans le village de Pirou, sur la côte ouest de la Manche, Agnès Varda était connue et appréciée. A l'été 2016, la réalisatrice était venue, en compagnie du photographe JR, tourner un documentaire, appelé "Visages-Villages". Un road-trip à travers les villages de France, nominé aux Oscars aux Etas-Unis, qui montrait un quartier de Pirou complétement laissé à l'abandon: une friche de sept hectares délaissée par un promoteur immobilier qui n'est pas allé au bout de son projet. Les habitants de Pirou avaient joué les figurants dans le documentaire.

Elle est venu tourner une partie de son film "Visages-Villages" sur Pirou. Elle est restée plusieurs jours. Avec l'artiste JR, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire avec la population de Pirou". Noëlle Leforestier, la maire de Pirou

Un film nommé aux Oscars et à Cannes, qui a fait beaucoup pour le rayonnement de Pirou

"Visages-Villages" avait été présenté au Festival de Cannes (hors compétition) et l'artiste JR avait été sélectionné pour l'Oscar du meilleur documentaire. Pour Noëlle Leforestier "Nous sommes au générique et son film est passé à Hollywood. Donc à l'étranger, on nous a connu".

Le village fantôme de Pirou a eu les honneurs de la réalisatrice. © Radio France - Maëlle Robert

Un village complètement abandonné

Ce que l'on appelle "Le Village fantôme" à Pirou, c'est un espace d'environ 7 hectares, où une cinquantaine de maisons construites il y a vingt ans, avaient été l'aissées à l'abandon après la faillite d'un promoteur immobilier au début des années 90. Les maison avaient été couvertes de graffitis. Agnès Varda et JR avaient entendu parler de ce lieu et avaient contacté la maire du village pour lui demander s'ils pouvaient venir le filmer. Les habitants ont donc servi de figurants et sont mis à l'honneur dans le documentaire.