Décès d'Emmanuelle Riva : la perte d'une grande figure du cinéma pour les Vosgiens

Les Vosgiens sont en deuils. Ils ont appris le décès d'Emmanuel Riva ce samedi matin. L'actrice, qui a reçu un César pour le film "Amour" de Michael Haneke, est morte le 27 janvier à l'âge de 89 ans. Elle est née à Cheniménil et a grandi à Remiremont.

La ville de Remiremont est en deuil ce samedi 28 janvier. Les habitants ont appris la mort d'Emmanuelle Riva. Or, c'est dans cette ville vosgienne que l'actrice a grandi. Et même si elle a fait ses études à Paris, à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, elle revenait souvent à Remiremont. Elle y a fait ses premières armes, en rejoignant une troupe de théâtre amateur avant de jouer dans de grands films d'auteurs comme "Hiroshima mon amour" d'Alain Resnais.

Même si pour certains, cela remonte à des années, voire des décennies, chacun garde un souvenir de cette grande actrice. Les uns l'ont vu sur scène : "Elle jouait au théâtre des Grands-Jardins, juste à côté de chez moi ! On allait la voir là !" D'autres l'ont rencontrée dans la rue : " Peut-être bien qu'une fois j'ai dépanné sa voiture quand j'étais apprenti... c'était dans les années 60-70, elle était venue au garage."

C'est une grande figure, une actrice. La fierté de Remiremont.

Un premier rôle pour un téléfilm dans les Vosges

Les Romarimontains ont perdu une grande figure. "On la regrettera, oui. C'était quelqu'un de simple, d'abordable. Elle avait été couronnée, elle le méritait bien. Dans le monde du cinéma, c'était une grande dame. Elle apportait beaucoup à la ville de Remiremont, qu'elle adorait. D'ailleurs elle passait les trois quarts de son temps ces dernières années à Remiremont et pas à Paris", affirme cet habitant.

Depuis quelques mois, elle avait commencé les lectures pour jouer dans un téléfilm, Hortense et les six doigts de la main. Le tournage doit commencer à la fin de l'année 2017 à Remiremont. Evidemment son metteur en scène Michel Morette a appris le décès de l'actrice vosgienne avec chagrin. Elle qui, comme on peut le voir sur les vidéos ci-dessous, était ravie de tenir un rôle comique. Un des seuls de sa carrière.