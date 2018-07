Mort ce jeudi à 92 ans, le cinéaste et écrivain Claude Lanzmann a été interne au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand où il a organisé la Résistance. Il participera ensuite aux combats de la Margeride et du Mont Mouchet.

Clermont-Ferrand, France

"Clermont-Ferrand c'est un haut-lieu de la Résistance Française", assure Claude Lanzmann qui l'a vécu de l'intérieur. Le réalisateur du film "Shoah" aura passé plusieurs années de sa vie en Auvergne, d'abord de 1934 à 1938 au divorce de ses parents, son père les emmène, lui, son frère et sa sœur à Brioude.

Le futur écrivain y revient en 1940 quand son père, ancien combattant de la 1ère guerre mondiale, est "affecté spécial" de la défense nationale. Un père résistant à l'insu de ses enfants et qui les entraîne à se cacher dans la maison familiale pour échapper aux raffles.

Organisateur de la Résistance depuis le lycée Blaise Pascal

En 1943, Claude Lanzmann a 18 ans, il est engagé dans les jeunesses communistes et il entre comme interne au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand où il va organiser la Résistance. "J'ai recruté 40 types, puis j'en ai organisé 400 autres [...] On avait toutes les clés du lycée, c'était affreusement dangereux ce qu'on faisait, on avait des tracts", raconte Claude Lanzmann à nos confrères de France Culture. Le lycéen récupère également des valises d'armes à la gare de Clermont-Ferrand, il raconte que lui et ses camarades s'entraînent au tir dans les catacombes du lycée.

En juin 2008, Claude Lanzmann avait inauguré une salle à son nom au lycée Blaise Pascal de Clermont.