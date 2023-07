Décès de Jane Birkin : l'hommage des Francofolies de La Rochelle

Ce dimanche 16 juillet signe une triste journée pour la chanson française. À 76 ans, la comédienne et chanteuse Jane Birkin est décédée . De ses tubes inoubliables comme "Je t'aime... Moi non plus" jusqu'à sa relation tumultueuse avec Serge Gainsbourg, Jane Birkin aura marqué la chanson française. Beaucoup de souvenirs relient l'"ex-fan des sixties" aux Francofolies de La Rochelle, où elle a été programmée cinq fois.

ⓘ Publicité

Sa première, c'était sur le Saint-Jean d'Acre, en 1992. Cinq ans après, en 1997, charmée par le festival, elle retente l'expérience. En 2009, elle fait encore partie des têtes d'affiches. En 2018, elle présente une nouvelle création musicale à son public : Birkin Gainsbourg le Symphonique. Sa dernière apparition sur la grande scène remonte à 2021 aux côtés d'Etienne Daho. L'occasion de présenter un livre qu'elle avait écrit... en français. Elle la native de Londres, dont l'accent britannique faisait chavirer les cœurs.

Parmi les souvenirs les plus incroyables, Jane Birkin avait repris La Marseillaise sur l'esplanade Saint-Jean d'Acre en 2018, après le deuxième titre de champion du monde de football des Bleus.

La Marseillaise chantee par Jane Birkin aux Francofolies 2018

"Elle est dans nos murs et nos mémoires" - Gérard Pont, directeur des Francofolies

Dans l'urgence, les Francofolies ont voulu profiter du dernier jour du festival, ce dimanche, pour un hommage en images et en musique sur les écrans de la Grande scène. Hommage prévu peu après 19h. Les artistes programmés (Pomme, Michel Polnareff, Matmatah, Louise Attaque) devraient avoir, eux aussi, des mots pour elle.

"C'est une page qui se tourne", constate Gérard Pont, le directeur des Francofolies, interrogé au café Serge, dans les coulisses du festival. Un café nommé en hommage à Serge Gaisbourg, mais sur les murs, Jane est partout sur les photos. "Gainsbourg et Birkin, c'était un couple mythique de la chanson française" souligne le patron des Francos, qui partageait avec la chanteuse et compositrice des attaches dans le pays des Abers en Bretagne. "C'était une grande personne, exigeante, drôle, artiste, militante. Elle est dans nos murs et nos mémoires. Aux Francofolies, on est touché et meurtri."

On savait Jane Birkin malade. Fin mai, la chanteuse à l'accent anglais inoubliable avait annoncé l'annulation de ses dates parisiennes et ses déplacements aux festivals d'été.