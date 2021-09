Décès de Jean Belmondo : Pézenas n'a pas oublié Cartouche

Souvenirs du Piscénois André Gourou : Pézenas n'a pas oublié Jean Paul Belmondo, qui s'est éteint ce 6 septembre 2021, soixante ans après sa venue pendant un mois pour tourner un de ses premiers films à succès Cartouche de Philippe de Broca avec Jean Rochefort et Claudia Cardinale.

André Gourou a rencontré Jean Paul Belmondo au moins deux fois dans sa vie lorsqu'il était petit en 1961 et en 2013. Ce médecin de Pézenas a eu l'idée de rendre hommage aux comédiens et artistes lyriques qui sont venus tourner, chanter à Pézenas en jalonnant le cours Jean Jaurès de plaques avec leurs empreintes de pied ou de main. Celles de Jean Paul Belmondo, Jean Rochefort et Claudia Cardinale sont côte à côte à l'entrée de la rue Condorcet.

Première rencontre lors du tournage de Cartouche

André Gourou avait 6 ans quand jean Paul Belmondo est venu à Pézenas pour tourner le film de cape et d'épée de Philippe de Broca, Cartouche en 1961. Jeune acteur, Belmondo avait 28 ans, il s'était fait connaitre l'année d'avant dans le film de jean Luc Godard "A bout de souffle." Jean Paul Belmondo incarne Cartouche, un brigand, chef de bande qui détrousse les puissants et les riches. Il partage l'affiche avec son ami Jean Rochefort et Claudia Cardinale.

"Le tournage a duré plus d'un mois, beaucoup de piscénois ont joué, ont été figurants dans ce film, la doublure de Claudia Cardinale qui traverse l'Hérault à la nage était une piscénoise."

André Gourou n'avait que 6 ans mais se rappelle que toute la commune vivait à l'heure de Cartouche, ses parents étaient fleuristes et ont fabriqué les "roses en or" qui recouvrent le carrosse dans lequel le corps de Claudia Cardinale repose et qui est poussé dans l'Hérault, par Jean Paul Belmondo.

Comme j'avais trempé quelques roses dans la préparation dorée, à chaque fois qu'on voyait le film, on disait " C'est le carrosse d' André."

Le film Cartouche sort dans les salles en 1962, c'est un très gros succès avec plus de 3 millions d'entrées.

"Pézenas vivait au rythme de Cartouche" André Gourou Copier

50 ans après, André Boudou va faire un moulage de la main de Belmondo

En 2013, alors que Jean Paul Belmondo fête ses 8O ans, André Gourou arrive par l'intermédiaire de Jean Rochefort à obtenir l'accord de Belmondo pour réaliser une empreinte de son pied pour son projet " sur les traces de Molière." Jean Rochefort l'accompagne au rendez vous, ils sont reçus par son ex compagne avec qui il partage la maison, pour ne pas être séparé de sa fille Stella. Jean Paul Belmondo revient de sa séance de sport, l'acteur a des séquelles de son AVC en 2001, il demande a André Gourou, de prendre plutôt une empreinte de sa main droite. Quelques mois plus tard, Jean Rochefort demandera lui aussi que comme "Bebel" on fasse un moulage de sa main.

"Je crois que plus ils sont grands, plus ils sont sympa !"

André Gourou se rappelle, qu'il n'a pas beaucoup parlé, " très impressionné" mais qu'il a surtout écouté les souvenirs échangés par Jean Paul Belmondo et Jean Rochefort. Il avait sorti des photos , avec Gabin, qui lorsqu'ils étaient jeunes acteurs les avaient beaucoup encadrés, et puis Brigitte Bardot , leur amie.

"Quand Belmondo a sorti les photos de ses baisers de cinéma avec plusieurs actrices dont Brigitte Bardot, Jean Rochefort un peu agacé, lui a dit : ce n'est pas la peine de faire le main, on a embrassé les mêmes."

"J'ai écouté Belmondo et Rochefort partager leurs souvenirs" André Gourou Copier

Beaucoup de comédiens et comédiennes qu' André Gourou a rencontrés pour garder une trace de leur passage à Pézenas ne sont plus là, " _Claude Brasseur, Jean Rochefort, Jean Claude Carrière, Annie Cordy, mais la mort de Belmondo me provoque une émotion particulière ,"_conclut-il.

André Gourou ira ce mardi déposé des roses sur l'empreinte de la main de jean Paul Belmondo, cours jean Jaurès à Pézenas.