Décès de Jean-Luc Godard : le réalisateur était venu rencontrer des lycéens au Festival du film de Sarlat

"Je m'en rappelle très bien", sourit Jack Colas. Cet ancien professeur d'option cinéma au lycée de Sarlat a rencontré le réalisateur Jean-Luc Godard, en 2000, quand il a participé au Festival du film de Sarlat. Un souvenir qu'il se remémore avec plaisir alors que l'artiste, grande figure de la Nouvelle Vague et personnage emblématique du cinéma français, est mort ce mardi 13 septembre, à 91 ans. Jean-Luc Godard a révolutionné le 7ème art en France. Son passage à Sarlat n'est donc pas passé inaperçu.

Jack, Jack , Jack, Jean-Luc Godard va venir à Sarlat !!

_"Je m'en souviens Joëlle Bélon, l'ancienne présidente du festival, me téléphone un soir et m'annonce 'Jack, Jack , Jack, Jean-Luc Godard va venir à Sarlat !!'",_ raconte l'ancien professeur et membre du Festival du film de Sarlat depuis sa création. Le réalisateur franco-suisse est venu à Sarlat pour présenter le film de son épouse, Anne-Marie Miéville. De nombreux lycéens et curieux sont venus assister à la rencontre, notamment pour lui poser des questions sur sa conception du cinéma.

Un réalisateur emblématique pour une génération

"A la fin, on a discuté et il m'a dit 'je pensais que les élèves me poseraient des questions sur le film Les contes de la lune vague après la pluie, le film sélectionné par l'Education Nationale, mais personne ne m'en a parlé, j'aurais bien aimé qu'ils m'en parlent surtout que j'ai travaillé dessus une partie de la nuit !'" rigole encore Jack Colas, en se remémorant la discussion avec Jean-Luc Godard.

L'ancien professeur au lycée de Sarlat est un fan du réalisateur. "Le film Le Mépris, est un de mes préférés, confie-t-il. Jean-Luc Godard et la Nouvelle Vague, c'est toute ma jeunesse.'