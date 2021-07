Il était jurassien d'origine : l'acteur et réalisateur Jean-François Stévenin est mort à l’âge de 77 ans. Le comédien a passé toute sa petite enfance à Perrigny, juste à côté de Lons-le-Saunier. Il avait même été l’un des parrains de la percée du vin jaune. C'était en 2014.

Décès de l'acteur et réalisateur jurassien Jean-François Stévenin, parrain de la Percée 2014

18ème percée du vin jaune dans les villages de Perrigny et Conliège, 2 février 2014. Mise en perce en présence du parrain de la Percée, Jean-François Stévenin.

L'acteur et réalisateur franc-comtois Jean-François Stévenin est mort ce mardi 27 juillet 2021. Il avait 77 ans. Le Jurassien a notamment tourné avec Godard, Rivette et Truffaut. En tant que réalisateur, il a signé, entre autres : "Passe montagne", "Double messieurs" et "Mishka".

Très attaché à ses origines jurassiennes

Jean-François Stévenin a passé toute sa petite enfance à Perrigny, juste à côté de Lons-le-Saunier, dans le Jura. Il a même été le parrain de la percée du vin jaune en 2014. A l'époque il avait confié, à France Bleu Besançon, son attachement à sa terre d'origine. "_Moi je connais tous les arbres par leur prénom ic_i, racontait-il. Je connais chaque pierre, chaque coin. J'ai vraiment passé une des meilleures parties de ma vie, de ma petite enfance : ici".

Jean-François Stévenin à la Percée du vin jaune en 2014, avec Nathalie Simon et Evelyne Thomas. © Maxppp - Philippe Trias

Un réel amoureux de son Jura natal

Marie-Guite Dufay, la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, salue, dans un communiqué, la mémoire d'un passionné de cinéma et d'un "passionné d'humanité". "C’était un acteur et un réalisateur tout à fait singulier. Avec Jean-François Stévenin, écrit la présidente, c’est toute une page du cinéma français qui disparaît, ainsi qu’un réel amoureux de son Jura natal".