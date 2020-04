Décès de l'acteur Philippe Nahon, popularisé par Gaspar Noé

L'acteur Philippe Nahon, qui avait joué dans de nombreux seconds rôles au cinéma et à la télévision avant d'être popularisé par le cinéaste Gaspar Noé et la jeune génération de réalisateurs des années 1990, comme Jacques Audiard ou Mathieu Kassovitz, est décédé dimanche, a-ton appris auprès de sa famille. Agé de 81 ans, il a succombé "à une longue maladie, aggravée par une infection au Covid-19", a indiqué son épouse à l'AFP.

Après avoir débuté dans "Le Doulos" de Jean-Pierre Melville (1962), il travaille surtout pour la télévision, enchainant dramatiques et séries comme "Les cinq dernières minutes" ou "Les enquêtes du commissaire Maigret" dans les années 1970 et 1980, espacées d'apparitions au théâtre et de seconds rôles au cinéma ("Le pull-over rouge" en 1979; "Clara et les chics types" en 1981...).

En 1991, il tient le premier rôle dans le premier moyen métrage de Gaspar Noé, "Carne", présenté à la semaine de la critique à Cannes. "Nous avons eu un coup de foudre mutuel pour faire ce film et après il me tenait à coeur de continuer avec lui", a déclaré à l'AFP le réalisateur argentin. Ce sera le cas dans "Seul contre tous" (1998).

"La Haine" et "Les rivières pourpres"

Entretemps il deviendra un acteur apprécié d'une nouvelle génération de cinéastes, avec des rôles dans "La Haine" ou "Les rivières pourpres" de Mathieu Kassovitz, "Un héros très discret" de Jacques Audiard ou "Cantique de la racaille" de Vincent Ravalec.

"Tout en étant extrêmement droit, il pouvait jouer des rôles tordus et compliqués et les rendre attachants", se souvient encore Gaspar Noé, pour qui "travailler avec lui c'était comme partir en vacances avec un ami".

Le comédien des amoureux du cinéma et un acteur hors pair - Mathieu Kassovitz

Mathieu Kassovitz a salué "le comédien des amoureux du cinéma et un acteur hors pair", Albert Dupontel, qui avait joué avec lui dans "Irréversible", "un acteur rare, d'une sensibilité et d'une sincérité hors du commun (...) parti dans l'infini, sa vraie dimension". "Il est devenu l'acteur d'une génération et je suis heureux d'avoir croisé sa route", s'est souvenu le réalisateur belge Fabrice Du Welz, qui l'avait dirigé dans "Calvaire" (2004).

"Bon sang que c'est triste", a tweeté Alexandre Astier, pour lequel il avait joué "Goustan le cruel" dans la série Kaamelott, alors que la Cinémathèque rendait hommage à "une vie de cinéma" étendue "sur 60 ans de plateaux, le cinéma hexagonal arpenté dans tous les sens, de Doillon, Féret, Nicloux, Fabrice Du Welz à Besson, Gans, Corneau, Perrault, Audiard, Fillières ou Kassovitz. Un tour chez Spielberg, aussi. Et puis, Gaspar Noé."