L'humoriste alsacien Jean-Marie Arrus est décédé mercredi matin à Strasbourg. Il s'était fait connaître dans l'émission télé "La classe" puis avec ses personnages de Ida et Berry.

Jean-Marie Arrus dans le sketch "Berry cherche une épouse", extrait du spectacle "Le Best off".

Jean-Maris Arrus, humoriste alsacien est décédé mercredi 22 août à Strasbourg. Il avait 62 ans et souffrait de problèmes cardiaques depuis de nombreuses années.

Jean-Marie Arrus, qui voulait devenir clown quand il était petit a d'abord travaillé à la Direction départementale de l'équipement. Il animait des spectacles de Noël, des banquets. Il s'était fait connaître du grand public en 1989 en participant à l'émission de télévision "La classe" sur FR3. Il interprétait le plus souvent un personnage de gardien de but.

Revenu en Alsace, il s'était un temps éloigné de la scène pour monter une discothèque à Colmar, puis en travaillant comme commercial dans une imprimerie. Mais le démon de la scène l'avait vite rattrapé.

Les personnages de Madame Ida et Berry

Il a alors obtenu beaucoup de succès en jouant seul les personnages de Madame Ida et Berry, notamment avec les sketchs de "l'alcootest" et du "gynécologue". La première était femme de ménage, le second un paysan alsacien en goguette à Paris. Jean-Maris Arrus jouait depuis dix ans avec Jean-Philippe Pierre qu'il avait rencontré à France Bleu Alsace, grâce à l'émission "Le père Kalloteur". Depuis, trois ans, avec "Les Ratsch", ils sillonnaient les routes alsaciennes avec succès.

Jean-Marie Arrus avait également monté le festival d'humour de Colmar, dont il était toujours le programmateur. La 6e édition aura lieu du 23 au 27 octobre 2018. Il animait également jusqu'à début août le cabaret alsacien de la Foire aux vins de Colmar.