Décès de Michel Piccoli : l'acteur avait tourné au château de Valençay avec Claude Chabrol

C'était un monument du cinéma français. L'acteur Michel Piccoli est mort à l'âge de 94 ans. Il était célèbre pour ses rôles dans "Le mépris", "Les choses de la vie" ou plus récemment "Habemus papam". Dans les années 1970, le réalisateur Claude Chabrol l'avait fait tourner au château de Valençay dans le film "Les Noces rouges".

L'histoire d'un double adultère et double crime passionnel, dont les protagonistes sont des notables provinciaux. Une histoire qui s'inspire d'un fait divers, l'affaire des amants diaboliques de Bourganeuf qui avait secoué cette commune de la Creuse en 1970.

Un mois et demi de tournage en Berry

"Il est considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre de Chabrol. Il a été tourné de la mi-octobre jusqu'à fin novembre 1972. Michel Piccoli a eu le temps de s'imprégner de la douceur des paysages berrichons", raconte Gérard Coulon, auteur du livre L'Indre au cinéma.

Dans le film, "il y a des paysages absolument superbes. Le château de Valençay est au coeur de l'action, on y voit toute la forêt de Gastines, beaucoup de scènes sont tournées en sous-bois. Il y a également l'étang de Bellebouche, en Brenne. Certaines vues se font à Buzançais, notamment dans le bureau du maire de l'époque", décrit l'historien.

Souvent, les régions de tournage étaient choisies en fonction des bonnes tables. Et dans les années 1970, il y avait un superbe hôtel-restaurant à Valençay

"Le château de Valençay est un petit bijou. Les vues du château sont particulièrement soignées, et on sent de la part du réalisateur un vrai amour de ce bel édifice, mais aussi pour les paysages du Berry, dont il louait la douceur et le charme", ajoute-t-il.

"Claude Chabrol connaissait très bien le département de l'Indre, sa première femme était de Châteauroux, il est venu assez souvent", poursuit-il. "Avec Michel Piccoli, ils avaient une passion pour la bonne cuisine. Souvent, les régions de tournage étaient choisies en fonction des bonnes tables. Et dans les années 1970, il y avait un superbe hôtel-restaurant à Valençay, qui s'appelait "L'Hôtel d'Espagne" et était tenu par les frères Fourré. Toute l'équipe du film y logeait", raconte Gérard Coulon, précisant que de nombreux Berrichons ont été figurants sur le tournage.