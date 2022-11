Décès de Michel Steiner, peintre de la lumière et de la solitude

Le peintre Michel Steiner est décédé dimanche. L'artiste de 88 ans était installé à Villeneuve-les-Avignon. Il avait aussi été le directeur de l'Ecole d'Art d'Avignon. Ses obsèques seront célébrées lundi 5 décembre. Les œuvres de Michel Steiner questionne notre rapport à la solitude et la lumière.

ⓘ Publicité

Peindre tous les jours dans son atelier à Villeneuve

Tous les jours Michel Steiner peignait dans son atelier de Villeneuve. Peinture à l'huile, aquarelle, sur toutes les surfaces, la toile, la toile à matelas, les ardoises... avec un éternel modèle, sa femme Geneviève récemment disparue. "Elle faisait partie du Je" disait Michel Steiner. Ces silhouettes à contre-jour révèlent des présences à l'état pur, détachées de toute anecdote. Michel Steiner saisissait ce qu'il y a entre le modèle et le peintre, ce qui se dit quand on ne voit rien. Michel Steiner était agacé qu'on parle de lui comme le "peintre du blanc", lui qui peignait la lumière et la solitude.

Dans le film "les mots du silence" que lui consacrent Sylvie Steiner et Gérard Bouysse, l'artiste confie : "je me suis à dessiner parce que j'avais besoin de solitude*. Même si ca peut paraitre paradoxal d'être en face d'un modèle, c'est malgré tout une façon de se confronter à sa solitude"*.

Michel Steiner ne datait pas ses toiles, il expliquait qu'elles sont "du moment où le regardeur les voit". Dés 1962, Michel Steiner avait été professeur puis directeur de l'Ecole d'Art d'Avignon ; d'anciens élèves évoquent la disparition d'un maitre de l'art figural. Michel Steiner avait cinq enfants et de nombreux petits et arrières-petits-enfants.

Hommage de la maire d'Avignon

La maire d'Avignon Cécile Helle rend hommage à Michel Steiner : "c’est avec une grande tristesse que j’ai appris la disparition de l’artiste peintre Michel Steiner. Celui qui a commencé à peindre depuis 1953, fut d’abord professeur d’histoire de l’art et des civilisations de 1976 à 1985, date de sa nomination comme directeur, jusqu’en 1994, de notre Ecole des Beaux-Arts, devenue aujourd’hui Ecole supérieure d’art d‘Avignon. Enseigner, diriger un établissement de formation, c’est transmettre, faire éclore des talents. Michel Steiner nous a expliqué comment il travaillait : ' Travailler sans savoir, en hésitant. Chaque tableau comme une nouvelle expérience qui annule les autres ' disait-il. Heureusement ses œuvres nous restent. J’associe à cet hommage son épouse Geneviève, son modèle, sa muse, celle qui l’a inspiré et qu’il est allé rejoindre."