Bastia, France

Même s'il avait passé le flambeau à sa fille depuis quelques années, de Bastia à Furiani, René Viale restera LE monsieur cinéma. Passionné de cinéma, précurseur du cinéma d'art et d'essai dans l'île, il avait crée le Studio à Bastia et le 7 ème art à Furiani. Il était également à l'origine du plus grand festival de cinéma de Bastia, celui du film italien, dont la trentième édition a été célébrée en février dernier.

"On peut dire honnêtement que sans lui beaucoup de choses qui se font aujourd'hui autour du cinéma en Corse ne se feraient pas" disaient au mois de février dernier sur notre antenne Dominique F. Dionisi, qui lui a consacré un ouvrage intitulé "René Viale, une vie pour cinéma".

Dominique F. Dionisi, "Le monsieur cinéma de la Corse" Copier

Lydia Morfino Murati s’occupait des relations avec l’Italie dans le cadre du festival italien et était proche de René Viale.

« Le fait de savoir qu’il n’est plus là, je me sens un peu orpheline. Il m’a appris, pas simplement à aimer le cinéma italien, mais aussi à pouvoir le promouvoir, le défendre et le soutenir. J’ai encore du mal à réaliser qu’il n’est plus là. On a partagé tellement de choses ensemble, en Italie, dans les festivals. C’était aussi un bon vivant, on a vécu des moment de fête. »

Lydia Morfino Murati, " je me sens un peu orpheline" Copier

Le cinéma insulaire perd donc un des ses plus fervents défenseurs, depuis ce matin les messages lui rendant hommage affluent sur les réseaux sociaux.