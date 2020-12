Décès de Robert Hossein : un lien fort avec les Vosges

Robert Hossein est décédé ce 31 décembre 2020 à l'âge de 93 ans. L'acteur et metteur en scène était devenu au fil des années une figure des Vosges et de Vittel où il possédait une maison et avait noué de solides amitiés.

Le géant du théâtre populaire Robert Hossein est décédé ce jeudi 31 décembre à 93 ans. Le comédien et metteur en scène avait notamment tourné avec les réalisateurs Roger Vadim, Henri Verneuil, Claude Lelouch ou encore Toni Marshall. Il avait monté plusieurs grands spectacles comme "Notre-Dame-de-Paris", "Ben Hur" ou encore "Les Misérables". Il était devenu une figure vosgienne au fil des années.

Une figure de Vittel

L’histoire avec la région débute dans les années 80 : Robert Hossein enchaîne les grands spectacles et les succès et son ami Gilbert Trigano, le patron de "Club Med" lui conseille alors de faire une pause à Vittel. Ce n’est pas très loin de Paris mais ici il pourra profiter du calme. Il s’y rend en 1988 et tombe amoureux de la ville, noue une amitié solide avec Guy de la Motte-Bouloumié, patron des eaux de Vittel à l’époque et maire pendant 30 ans. Il réside chez son ami pendant ces séjours vittellois tous les ans avant d’acheter une maison au début des années 2000.

Robert Hossein, citoyen d’honneur de Vittel depuis 1997, dont un square porte le nom, aura aussi travaillé dans les Vosges, prêtant sa voix à un grand spectacle à l’amphithéâtre de Grand en 2003 par exemple. Confiné à Vittel en mars dernier, il avait planché sur une nouvelle adaptation spectaculaire de Notre-Dame-de-Paris, une œuvre qu’il avait terminé mais dont il ne verra pas l’aboutissement.