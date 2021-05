EN IMAGES - Déconfinement : 200 personnes réunies pour le tout premier concert en Dordogne

Ce jeudi soir était un grand soir pour l'Agora de Boulazac (Dordogne) qui accueillait son tout premier concert depuis plus de six mois. Le tout premier également en Dordogne. 200 personnes se sont déplacées. Toutes heureuses de retrouver la musique et la culture.

Les salles de spectacle se déconfinent conformément aux annonces du gouvernement. Elles peuvent reprendre leur activité avec un public exclusivement assis et masqué.

Ce jeudi 20 mai, le centre culturel de l'Agora à Boulazac a accueilli 200 spectateurs (35% de la jauge complète) pour l'ouverture de la saison estivale. "Nous avons même refusé du monde" explique le directeur de l'Agora Frédéric Durnerin. "Il y a des sourires ce soir. On a décidé de ne pas bouder notre plaisir !" Evidemment, les groupes étaient séparés d'une place pour éviter les contacts comme le protocole sanitaire l'oblige. Sur scène se jouait "le Cri du Caire", un concert de Jazz aux sonorités orientales avec comme têtes d'affiches le saxophoniste Peter Corser, le trompettiste Erik Truffaz, le violoncelliste Karsten Hochafpel et le chanteur égyptien Abdullah Miniawy.

Juste avant le début du spectacle, les abonnés de l'Agora se disent impatients. Jacques et Geneviève sont "heureux" car "c'est leur maison". Les six mois d'attente ont été très longs : "Normalement on sort tous les soirs. On réserve un spectacle pour 18h et parfois on enchaîne avec un second" explique Geneviève. Pendant le concert, les pieds tapent au rythme du saxophone et de la trompette, les têtes se balancent. Puis vient le temps des applaudissements d'un public conquis.

A la sortie, on peut voir les sourires derrière les masques. "Magnifique" lance Maryse, Martine se dit "émue" et Corinne assure que les spectateurs étaient "en communion". "On a partagé un bon moment et on attendait que ça !" poursuit-elle.

