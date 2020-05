Déconfinement : 30 parcs et jardins toujours fermés à Montpellier

Contrairement à ce qui avait annoncé par la municipalité, tous les parcs et jardins de Montpellier n’ont pas rouvert le mardi 26 mai. Trente sont toujours interdits au public sur les 185 que compte la ville. Il faut le temps de les sécuriser et de les remettre en état, explique la mairie.

Le maire de Montpellier avait pris un arrêté annonçant la réouverture des parcs et jardins de la ville le matin du 26 mai. Mais ce jour-là, Philippe Saurel a publié un nouvel "arrêté de fermeture exceptionnelle de certains parcs et squares ainsi que des aires de jeux". Trente d'entre eux sur les 185 que compte la ville sont toujours fermés, dont le parc Montcalm, le plus grand de la Montpellier.

"La réouverture de ces 30 parcs et jardins se fera progressivement à partir de début juin" est-il indiqué dans un communiqué. Réouverture qui se fera "dans le respect des règles sanitaires".

Remettre en état et sécuriser

Il faut le temps de remettre en état ces espaces verts, pour certains laissés un peu à l'abandon pendant les longues semaines de confinement. "Ce décalage dans la réouverture permet notamment de procéder aux tailles, tontes et plantations des massifs de fleurs mais aussi de sécuriser les aires de jeux pour enfants qui restent interdites d’accès jusqu’à nouvel ordre sur l’ensemble des parcs et jardins de la Ville".

Réouverture à partir de début juin

Une tâche qui prend d'autant plus de temps qu'avec la crise sanitaire, les effectifs municipaux sont réduits et les prestataires n'ont pas repris une activité à 100%. "Quand il a fallu rouvrir les écoles et le marchés de plein air ça a été beaucoup plus rapide" répliquent les impatients sur les réseaux sociaux.

Liste des parcs et jardins toujours fermés ce jour

Centre-ville (11) :

Square Planchon

Square Louis Boffet

Square de la Tour des pins

Square Renaudot

Plan Cavaillé Coll

Promenade Royale du Peyrou

Square du Maquis Bir‐Hakeim

Parc de la Guirlande

Square Marathon

Square Camille Ernst

Jardin des Beaux‐Arts

Croix d'Argent (7) :

Square des Hibiscus

Parc des Sylvains

Parc de la Croix d'Argent

Jardin Arsonval

Esplanade Pierre Paraf

Parc de Bagatelle

Parc Montcalm

Près d'Arènes (2) :

Square Ferdinand de Lesseps

Parc des Aiguerelles

Cévennes (4) :

Square François Dezeuze

Parc du Mas Prunet

Parc de Bel‐Juel

Parc de Font Colombe

Hôpitaux-Facultés (3) :

Parc Rachel

Square Billie Holiday

Parc de l'Aiguelongue

Mosson (1) :

Parc Azéma

Port Marianne (2) :