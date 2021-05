Déconfinement à Dijon : le quartier de la Fontaine d'Ouche reprend vie avec la "Parade métisse"

Après de longs mois d'absence, la Parade métisse est revenue ce samedi 29 mai dans le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon avec une nouvelle formule imposée par les mesures sanitaires en vigueur. Cette année, pas de déambulation avenue du Lac, tout se passait dans la cour du collège J-P. Rameau. Mais qu'importe, malgré les jauges imposées de 500 spectateurs maxi simultanément, le rendez-vous a fait le plein à en juger par la file d'attente qui s'étirait sur le trottoir.

La file d'attente s'allongeait sur le trottoir avant de pouvoir rentrer voir les spectacles dans la cour du collége © Radio France - Christophe Tourné

L'important c'est que le rendez vous ait pu être maintenu - Corinne Michot, la coordinatrice des festivals au service culture de la ville de Dijon..

"On y a toujours cru ! On s'est dit que de toute façon, un jour ou l'autre, on allait être déconfiné. Du coup, on a travaillé comme si tout pouvait se passer dans le meilleur des mondes. A chaque fois qu'on a eu une étape de déconfinement, on a adapté l'organisation de notre festival pour qu'il puisse avoir lieu dans les conditions respectueuses des règles de déconfinement. Du coup, la parade n'a pas pu déambuler comme habituellement. Il a fallu qu'on trouve un lieu fermé suffisamment grand pour accueillir nos 300 défilants et 500 personnes dans le public car nous avons des jauges à respecter, à 35%. La cour du collège répondait à tous ces critères." explique Corinne Michot, la coordinatrice des festivals au service culture de la ville de Dijon.

Corinne Michot, la coordinatrice des festivals au service culture de la ville de Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Un programme chargé

Au programme de cette année, il y avait malgré tout une déambulation dans la cour du collège, de la danse, du cirque, des percussions, et même un concert. Parmi les spectacles, le public a pu découvrir "Les Amis des Géants de Lille" venus tout spécialement du Nord pour l'occasion. Ils avaient réservé la date et c'est avec plaisir et impatience qu'ils ont ressorti leurs immenses personnages qui font partie du patrimoine Lillois.

Les "Amis des Géants de Lille" devant leur impressionnants personnages © Radio France - Christophe Tourné

La compagnie Manie, la compagnie Mobil'Homme, les compagnies Taxi Brousse, Koulé Kréyol et Tropikana étaient aussi au rendez-vous avant un concert de la Guinche "La Guiguette à roulette" qui cloturait ce samedi.

Que du bonheur pour les participants et les spectateurs

Même derrière les masques, les sourires s'entendaient. Des organisateurs, en passant par les participants et évidemment les spectateurs. Tout le monde était ravi de pouvoir sortir à nouveau, retrouver de l'animation et profiter du beau temps.

Grands sourires et beau succès pour la parade métisse. Que du bonheur pour tout le monde Copier