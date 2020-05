Déconfinement : A Orléans la culture et le tourisme repartent à petits pas

Franck Riester, le ministre de la Culture, était à Orléans ce vendredi 15 mai, dans le cadre du plan de déconfinement décliné presque jour par le gouvernement. Après l'annonce d'un plan de relance pour le tourisme, faite ce jeudi par le Premier Ministre Edouard Philippe, son ministre de la Culture et son secrétaire d'Etat au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoine, sont venus décliner les annonces auprès des professionnels.

Réouverture progressive de la médiathèque et des musées

Première étape de la visite de Franck Riester : la médiathèque d'Orléans, qui rouvrira très partiellement ses services au public ce mardi 19 mai, avec la mise en place d'un service de "click and collect", qui permettra de réserver des ouvrages par internet, et de venir les chercher sous la forme d'un drive. Le dépôt des ouvrages en prêt sera également possible.

Le ministre de la Culture Franck Riester, avec le personnel de la médiathèque d'Orléans © Radio France - Anne Oger

Puis le ministre s'est rendu au Musée des Beaux Arts, l'un des ces "petits musées" comme les avait appelés Edouard Philippe, qui sont autorisés à rouvrir, progressivement. Pour le Musée des Beaux Arts d'Orléans, l'ouverture au grand public est prévue le 2 juin, mais d'ores et déjà les visiteurs peuvent réserver des créneaux, avec des effectifs très réduits, pour des parcours qui débuteront le 21 mai prochain.

Le secrétaire d'Etat au tourisme et la détresse des restaurateurs

C'est ensuite le secrétaire d'Etat au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoine, qui a pris le relais, pour rencontrer les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Il venait avec une bonne nouvelle : la perspective d'une réouverture des établissements le 2 juin, annoncée ce jeudi par Edouard Philippe.

Mais le représentant du gouvernement a trouvé des professionnels en détresse, très incertains sur leur avenir. Les suspensions de loyer, les prêts garantis par l'Etat auprès des banques, les mesures de chômage partiel, tout cela ne suffit pas à rassurer une profession toujours sous le choc de la fermeture brutale des établissements le 14 mars dernier.

Aménager les établissements, encore des frais

Et la perspective de rouvrir les bars et les restaurants, avec des mesures de sécurité sanitaire importantes inquiète aussi. Le maire d'Orléans et président de la métropole Olivier Carré promet de regarder pour chaque établissement s'il est possible d'autoriser un élargissement des terrasses, pour mettre plus de tables, et la métropole envisage une subvention pour financer l'achat de matériel comme des plaques de plexiglas, etc.

"Mais ce sera des budgets supplémentaires à prendre sur de l'argent qu'on n'a plus" prévient Sabine Ferrand, présidente de l'UMIH, l'Union des Métiers de l'Hotellerie en région Centre Val de Loire.

Le secrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoine face aux restaurateurs © Radio France - Anne Oger

Quand à la réouverture des grands sites culturels et touristiques, comme Chambord ou le zoo de Beauval, les deux ministres ont donné rendez-vous le 25 mai prochain, date à laquelle le gouvernement a promis de faire un nouveau point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France.