Déconfinement : à Pourcy, la Maison du parc de la Montagne de Reims rouvre progressivement

À partir de ce jeudi 21 mai, l’accueil de la Maison du Parc à Pourcy, au sein du parc naturel régional de la Montagne de Reims, rouvre progressivement les week-ends et les jours fériés. En raison des mesures sanitaires, l’accueil des visiteurs se fait à l’extérieur.

A partir de ce jeudi 21 mai, il sera désormais possible de profiter du point d’information touristique du parc naturel régional de la Montagne de Reims les week-ends et les jours fériés. L’accueil de la Maison du parc à Pourcy rouvre progressivement. La maison était fermée depuis le 16 mars dernier.

"On a bien senti qu’il y a du monde qui a envie de se balader, de prendre l’air, de profiter du beau temps. Au début on avait prévu une ouverture plutôt à partir du 1er juin mais là, je pense qu’il faut qu’on ouvre pour donner des informations, donner des idées, dire ce qu’il y a à faire sur la Montagne de Reims", explique Olaf Holm, le directeur du parc naturel régional, lui même habitant du territoire.

La Maison du parc a du s’adapter

L’équipe de la Maison du parc a du s’adapter aux mesures sanitaires engagées dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Voilà pourquoi l’accueil se fait à l’extérieur. Par précaution, la Maison du parc reste fermée au public pour le moment.

Dès ce jeudi et jusqu’à l’automne, les visiteurs en quête d’informations sont accueillis de 13h30 à 17h30. La documentation sur le parc naturel régional de la Montagne de Reims reste accessible gratuitement. Vous pourrez retrouver les brochures ou encore les itinéraires de randonnées.

360 km de randonnée

Le parc naturel régional "c’est 65 communes avec 360 km de randonnée à faire par exemple. Vous pouvez faire du vélo. Il y a des véloroutes et des pistes VTT balisées. Il y a des balades à faire dans les villages de la Montagne de Reims. Vous retrouvez toutes ces infos grâce à cet accueil touristique. Et puis le site de Pourcy vous permet de vous balader autour de la Maison du parc, de découvrir le verger qu’on à mis en place, le jardin pédagogique. Il y a aussi une petite balade découverte faune flore et un parcours d’interprétation sur toutes les thématiques qu’on aborde au sein du parc. Il y a une exposition photo dans la cour extérieure sur les gestes de la vignes", rajoute Olaf Holm.

Les extérieurs de la Maison du parc sont toujours à disposition, tous les jours. Autrement dit, vous pouvez profiter du jardin pédagogique, du verger conservatoire ou des tables de pique-nique, espacées dans le respect des mesures de distanciation. En revanche, les toilettes intérieures restent fermées pour l’instant. L’équipe de la Maison du parc travaille à la réouverture de davantage de services dans les jours qui viennent et dans la mesure du possible.