Déconfinement : à Rennes, le public est venu rire au café-théâtre le Bacchus

Le café-théâtre le Bacchus à Rennes avait hâte de retrouver son public et les artistes. "On reprend avec beaucoup d'enthousiasme après un début d'année difficile, mais les spectateurs sont là pour nous voir tout sourire. On garde nos problèmes pour nous" explique Marie Marcouyau, co-gérante. Dès le midi, la terrasse qui donne sur la Vilaine, a pu rouvrir et puis en début de soirée place à la scène. La salle peut accueillir 150 personnes, mais jusqu'au 9 juin, la jauge maximale sera de 50 spectateurs avec un couvre-feu à 21h. Pour la réouverture, le spectacle du comédien, musicien humoriste Jovany est programmé à 19h.

Le rire pour se déconfiner

Une trentaine de spectateurs ont pris place dans la beau fauteuil rouge de la salle de spectacle pour applaudir et surtout rire avec Jovany. C'est sur le confinement et le masque que commence le spectacle avant que Jovany n'embarque tout son public dans son imaginaire. "On a vraiment bien ri. C'est un très beau spectacle pour mon retour dans une salle" confie Céline; "ça fait très plaisir de revoir Jovany avec autant d'énergie" réagit Denis.

On a essayé de consommer des spectacles en ligne, mais ce n'était pas du tout pareil. On a retrouvé cette communion qu'on avait perdu pendant le confinement - Dalila, une spectatrice

J'ai eu le trac avant le spectacle, pourtant d'habitude je ne suis pas stressé. Je suis très heureux d'avoir repris la scène et je veux revivre la vie d'avant. J'ai envie de vibrer - Jovany

Premier spectacle au café-théâtre le Bacchus © Radio France - Loïck Guellec

POUR INFO : le spectacle "Jovany le dernier saltimbanque" est à voir tous les soirs jusqu'au samedi 22 mai à 19H au café-théâtre le Bacchus

esplanade Julie-Rose Calvé à Rennes www.le-bacchus.com