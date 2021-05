Déconfinement : à Tomblaine, la culture redécolle avant l'heure

Le festival "Aux Actes Citoyens !" de Tomblaine dans le Grand Nancy est reporté au mois de septembre pour cause de crise sanitaire ? Qu'à cela ne tienne : un rendez-vous culturel prend sa place aux mêmes dates en plein air. Le spectacle « Y-a-t-il encore un intermittent dans l’avion ? » sera joué à compter du 8 mai et jusqu'au 15 mai, place des Arts, devant l'Espace Jean Jaurès.

Le décor principal, une carlingue d'avion, a été offert à la ville par l'Opéra national de Lorraine qui l'a utilisé pour "Une Italienne à Alger". Une carlingue qui s'apprête à être surélevée de 3 mètres et à bord de laquelle s'installeront une vingtaine de spectateurs à chaque représentation.

La carlingue de l'avion va être élevée de 3 mètres au moyen d'une grue © Radio France - Isabelle Baudriller

"La signification, c'est que la culture s'est crashée", souligne Agnès Féron, présidente de l'association "Aux Actes Citoyens !". "Là, vous avez quand même affaire à un avion qui est bien abîmé". Ce spectacle est à ses yeux un "acte de résistance" mais "la configuration de cet avion fait que les gens sont en extérieur, nous limitons le nombre de personnes et nous respectons tous les gestes nécessaires pour que chacun soit en sécurité".

Les bénévoles s'activent avant les premières représentations samedi 8 mai © Radio France - Isabelle Baudriller

"Pouvoir refaire un spectacle, c'est un vrai bonheur", confie Alain, bénévole depuis 5 ans et qui participe au montage du décor. Tout comme Claude qui a déjà réservé son "vol" : "Je ne sais pas précisément en quoi va consister le spectacle, je me laisse surprendre ! Mais ma place est déjà réservée de longue avec des amis. Plus de théâtre, plus de cinéma, ça commence à nous manquer !"