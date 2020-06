Déconfinement: à Toulouse et ailleurs, les piscines rouvrent au compte-gouttes

Après les bars et les restaurants début juin, c'est au tour des équipements sportifs de rouvrir petit à petit. A Toulouse, sept piscines municipales accueillent de nouveau du monde à compter du lundi 22 juin. Il s'agit des piscines de Papus, Toulouse-Lautrec, Nakache été, Jean Boiteux, Castex, Bellevue et Alex Jany. Sept piscines accessibles au grand public... Mais pas encore au plus grand nombre. Les places sont encore limitées pour faire respecter les gestes-barrière et respecter le protocole sanitaire.

Un système de réservations

Il faut en effet réserver en ligne sur le site de la mairie de Toulouse pour trouver un créneau horaire. Ils ne durent pas plus d'une heure et demie, afin de permettre un roulement tout au long de la journée. Une fois dans l'eau, le protocole sanitaire est lui-aussi très strict.

Au centre aquatique d'Aqualudia à Muret par exemple, qui a rouvert mercredi 17 juin, les regroupements de plus de deux personnes sont interdits dans l'eau. Il faut en effet au moins deux mètres de distance entre chaque nageur et pas plus de huit personnes par ligne dans les bassins. Pas de réservation en ligne pour le coup ni de créneaux horaires, mais les gérants et le personnel d'accueil font rentrer au fur et à mesure suivant l'affluence dans les bassins.

Un sens pour la file d'attente à l'entrée et un autre pour la sortie. © Radio France - Marius Delaunay

Aqualudia fait partie des deux centres de la région toulousaine avec le complexe Ingreo à Montauban à ne pas avoir attendu la date du 22 juin pour rouvrir progressivement leurs portes. Les contraintes restent néanmoins tout aussi exigeantes que dans n'importe quelle autre piscine. A Aqualudia, les vestiaires sont ainsi systématiquement désinfectés après chaque passage. Les casiers et les douches individuelles sont aussi fermées pour l'instant. Seules les douches collectives sont autorisées.

La piscine Aqualudia à Muret. © Radio France - Marius Delaunay

On a absolument tout repensé

Pour Geoffroy Guilhot, cette réorganisation ne s'est pas faite en une journée. "Il a fallu écrire quatre protocoles de reprise avant de trouver le bon équilibre". Un équilibre nécessaire mais surtout fragile, "le protocole sanitaire peut encore évoluer d'un jour à l'autre. Rien n'est figé, il faut sans cesse s'adapter".

Le nombre de places dans les piscines se retrouve donc aussi très limité. Et même si les beaux jours arrivent, il n'y aura pas de la place pour tout le monde dans les bassins, c'est certain. L'été dernier, le centre Aqualudia a accueilli jusqu'à 2800 personnes par jour au plus fort de la fréquentation. Avec le nouveau protocole sanitaire, ce nombre devrait au moins être diminué par deux cette année.