Déconfinement - Annulées l'an passé, les Bandafolie's de Bessines sont de retour cet été

Les Bandafolie's de Bessines-sur-Gartempe auront bien lieu cet été ! Le 24ème édition de ce qui est l'un des plus gros festivals du Limousin, qui accueille jusqu'à 45.000 personnes en année "normale", se tiendra les 9, 10 et 11 juillet, moyennant un protocole sanitaire drastique imposé aux organisateurs, qui voulaient éviter une annulation, comme en 2020.

D'abord le festival sera plus court, trois jours, alors qu'il en aurait fait cinq dans sa version classique cette année. Et côté obligations, tenez-vous bien : deux soirées payantes avec jauge limitée et réservation obligatoire, pass-sanitaire obligatoire, contrôle de la température avec thermomètre frontal à l'entrée. Sur le site, pas de chapiteau mais deux grandes scènes ouvertes, en plein air, avec buvette et restauration possible, mais "les gens viendront et iront ensuite sur des tables de 6 maximum qui seront sur la pelouse, des mange-debout, pour limiter au maximum des regroupements" explique Jean-Pascal Dumet, le Président des Bandafolie's.

En ville, les groupes pourront défiler, mais pas s'arrêter...

Concernant la déambulation des groupes dans les rues de Bessines, moment très apprécié des spectateurs, "nous avons une autorisation de déambulation, les groupes peuvent défiler, mais pas s'arrêter pour éviter de créer des regroupements de personnes, donc les groupes défileront dans Bessines, plusieurs fois par jour pour que tout le monde puissent les voir, mais ils ne peuvent pas faire comme d'habitude des spectacles place de la Mairie ou au Champ de foire, il n'y aura pas de Bandadrome cette année" explique encore Jean-Pascal Dumet.

Vu ces contraintes, il a fallu une sacrée dose de détermination et de motivation aux organisateurs pour maintenir cette édition 2021. "On a décidé de faire ça dans les règles, sinon c'est vrai que le plus facile pour nous était de dire cette année on ne fait rien, on attend 2022, mais on voulait faire voir que les Bandafolie's existaient encore" poursuit Jean-Pascal Dumet, se disant conscient "qu'il y aura des déçus, il n'y aura pas de place pour tout le monde, mais ce qu'on a voulu, c'est privilégier des moments de fête et essayer de revivre un petit peu".

Et également de faire vivre ce festival entièrement porté par des bénévoles : ils sont environ 220 chaque année, mais ils seront un tiers de moins pour cette édition, certains souhaitant se mettre en retrait de l'organisation pour des raisons sanitaires, "ce qui est tout à fait compréhensible" note Jean-Pascal Dumet. Le festival 2021 générera aussi fatalement moins de recettes que d'habitude, alors qu'il y aura des surcoûts en matière de sociétés de sécurité et d'entreprises de nettoyage. Mais c'est le prix à payer pour maintenir un des rendez-vous les plus importants et les plus marquants de l'été festif en Limousin.

Côté programmation enfin, la soirée d’ouverture, le vendredi 9 juillet, au stade des Châtaigniers, accueillera des bandas françaises et étrangères, des fanfares de rue et le concert-événement du Collectif Métissé. Le samedi 10 juillet, la grande nuit des Bandafolie’s, toujours au Stade des Châtaigniers, sera animée par près de 200 musiciens qui se relaieront sur les deux scènes ouvertes, avec notamment la participation des Fantaskes. La traditionnelle brocante des Bandafolie’s aura bien lieu dans les rues et sur les places de Bessines, le dimanche 11 juillet.

