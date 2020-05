Déconfinement : après celles du Nord, les plages du Pas-de-Calais rouvrent au public sauf à Calais

La liste des 18 plages Pas-de-Calais autorisées a rouvrir :

Arrondissement de Montreuil

Cucq, Le Touquet, Berck-sur-mer, Merlimont et Camiers.

Arrondissement de Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer, Le Portel, Audinghen, Tardinghen, Wimereux, Saint-Etienne-au-Mont, Equihen Plage, Dannes, Neufchatel-hardelot, Wissant

Arrondissement de Calais

Sangatte, Oye-Plage, Escalle et Marck en Calaisis

La plage de Calais ne rouvrira pas dans les prochains jours © Radio France - Emmanuel Bouin

Les activités autorisées sur ces plages : la promenade, ou une activité sportive individuelle ( la course à pied, le vélo, le char à voile ou la balade à cheval) et les activités nautiques comme le kite surf, la planche à voile, le paddle, le longe côte et la pêche à pied.

Il sera interdit de s'asseoir ou de s'allonger sur le sable et de s'installer dans un chalet ou une cabine de plage. La consommation d'alcool est également interdite.

Toute violation des mesures sera punie d'une amende de 135 euros rappelle la préfecture du Pas-de-Calais.