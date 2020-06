Déconfinement : au conservatoire d'Orléans, les cours reprennent "en présentiel"

Le conservatoire d'Orléans rouvre ses portes cette semaine, à partir du 2 juin, après plus de deux mois de fermeture pour cause de confinement.

Instruments à vent, seulement à partir du 8 juin

"Compte tenu des contraintes sanitaires strictes, ce sont d’abord les cours de violon, violoncelle, piano, guitare et percussions qui reprennent avant les instruments à vent dès la semaine prochaine", indique le conservatoire à rayonnement Départemental de musique, danse et théâtre d'Orléans.

Violons, ici pendant des répétitions de l'Orchestre National de France dirigé par Thomas Hengelbrock. Jan Lisiecki, pianoViolonistes. Musiciens. Musiciennnes.Ne pas utiliser les photos © Radio France - Christophe Abramowitz

Rien ne remplace les cours "en vrai"

"Le télé-enseignement a certes permis une continuité pédagogique, et une approche originale de la transmission du savoir, mais dans la pratique instrumentale, rien ne peut remplacer la richesse du face à face professeur-élève". En effet, pendant le confinement, le Conservatoire s’est adaptée et a pu proposer des enseignements en vidéo à distance, via des applications comme Skype ou Whatsaap

Toutes les inscriptions pour la rentrée prochaine au conservatoire se feront par voie dématérialisée, à partir du 8 juin (jusqu'au 3 juillet). Et le public pourra être reçu, mais uniquement sur rendez-vous.