Déconfinement : que peut-on faire et ne pas faire au lac Chambon (Puy-de-Dôme) ?

A cheval sur les communes de Chambon-sur-Lac et de Murol, il est la plage préférée des Puydômois. Le lac Chambon, à 875 mètres d'altitude, devrait accueillir du monde en ce week-end prolongé de la Pentecôte. Rouvert au public depuis une semaine, un arrêté préfectoral y impose des règles sanitaires strictes, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Quelles sont ces consignes ?

Marcher oui, bronzer non !

Le ton est donné dés l'entrée du site et un peu partout sur la plage. Des panneaux indiquent ce qui est interdit : les pique-niques, bronzer, jouer sur la plage, l'accès aux jeux, aux bancs, aux tables, et à tout autre mobiliser urbain, l'accès au City-park, et au ponton. Pas question de poser sa serviette et de s'allonger sur le sable. Il faut bouger !

Le mobilier inacessible © Radio France - Dominique Manent

Ce jeudi, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, la Préfète du Puy-de-Dôme, est venue vérifier que tout se passe bien : "On peut vraiment profiter du site mais en respectant les distances, en faisant en sorte que les équipements qui pourraient être facteurs de propagation du virus ne soient pas accessibles".

Pour autant, certaines personnes se sont installées sur la plage pour pique-niquer : "On est au bord d'un lac, il y a de l'espace. Vous pouvez prendre le métro, prendre les transports en commun, là c'est permis. Mais faire un pique-nique, seuls sur un bout d'herbe, non ! On n'a pas fini avec ces contradictions."

La Préfète commente : "Aujourd'hui,on est sur le principe d'un accès dynamique à la plage. Faire en sorte que les proximités ne soient pas trop importantes. Cet après-midi, il y a peu de monde. Que la règle ne soit pas respectée est sans doute moins grave, mais _notre responsabilité est de rappeler la règle, ce que nous faisons en lien avec les gendarmes et les municipalités_. On s'expose à une verbalisation." Les gendarmes et les agents municipaux effectuent des rondes régulières sur le site. Ils peuvent verbaliser les contrevenants, l'amende étant de 135 euros.

La Préfète du Puy-de-Dôme en visite avec le maire de Murol et le Sous-Préfet d'Issoire © Radio France - Dominique Manent

Quel bonheur de poser sa serviette sur le sable ... mais c'est interdit © Radio France - Dminique Manent

Faire preuve de sens civique

Le maire de Murol, qui vient régulièrement sur place, constate que les règles sont globalement respectées. Ce n'est pas de gaieté de coeur qu'il a condamné les bancs et les tables et l'accès aux jeux pour les enfants. Sébastien Gouttebel, tenu d'appliquer les consignes, en appelle au "sens civique" des promeneurs. C'est à ce prix que le site a pu rouvrir. Un site incontournable, dans la région,"détenteur d'un Pavillon Bleu" rappelle l'élu.