Déconfinement au Mans : les spectacles et les salons reprennent

Le déconfinement est synonyme de réouverture des salles de spectacles et des salons au Mans. Le premier grand rendez-vous au Mans, ce sera mi-juillet avec le festival 72.

Un rendez-vous rock, moto et vintage avec de nombreux participants au centre des expositions.

Des concerts, du théâtre, et de la danse sont au programme pour la rentrée de septembre au palais des congrès du Mans.

Des réouvertures qui sont programmées avec un protocole sanitaire strict mais sans jauge selon Julien Raimbault, le directeur des deux sites du Mans.

Julien Raimbault, le directeur du centre des expositions du Mans et du palais des congrés © Radio France - Charles Deyrieux

La foire du Mans confirmée du 9 au 13 septembre

Le plus gros rendez-vous sur le centre des expositions ce sera la foire du Mans. Le rendez-vous a été confirmé cette semaine. Ce sera du 9 au 13 septembre avec un accent mis sur la musique et le cirque. auparavant, mi-juillet, il y aura le "festival 72 Le Mans". Un rendez-vous musical un peu à l'américaine qui se veut : rock, vintage, avec à la fois des voitures anciennes et des stands de tatouage.

Les spectacles vont également reprendre à la rentrée au palais des congrès du Mans. Parmi les artistes qui vont venir au Mans : Garou, Patrick fiori, Camélia Jordana. Ce sera également le retour des théâtrales, le meilleur des pièces jouées à Paris. Et puis, il y aura aussi des ballets et un Harry Potter symphonique show.

Le protocole sanitaire

Ces différents salons et spectacles auront lieu durant l'été où normalement il n'y aura plus de jauges limitées à un certains nombre de personnes. En revanche, il y aura toujours un protocole sanitaire à respecter. Pour Julien Raimbault : "il faudra le pass sanitaire, en montrant soit que vous avez été vaccinés, soit vous avez un test PCR négatif".

Le centre des expositions qui sera rénové dans les prochaines années. Un projet est actuellement lancé pour rénover le site et attirer plus de salons parisiens. Il s'agit aussi de renforcer le lien avec les 24H du Mans avec le circuit qui se trouve à proximité.

