Déconfinement : Biotropica à Val-de-Reuil peut à nouveau accueillir du public

Le maire de Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet, s'était rendu à Biotropica mardi 12 mai pour une visite pour examiner les conditions dans lesquelles pouvait s'effectuer la reprise d'activités aux jardins animaliers. Le rapport de l'élu a été transmis dans la foulée aux services de l'État et Jérôme Filippini, le préfet de l'Eure, a donné son accord ce jeudi après-midi. Biotropica était fermé depuis le 15 mars 2020 et c'est le premier zoo ou parc animalier autorisé à rouvrir dans le département de l'Eure. L'accès sera limité à 450 visiteurs en même temps et le parc conseille le port du masque :

Pour éviter les regroupements, les animations et les goûters des animaux sont suspendus. Le restaurant est fermé mais le parc propose une formule de vente à emporter. Biotropica est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30, pour tous les habitants de l’Eure et les personnes habitant à moins de 100 km à vol d’oiseau.