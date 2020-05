Déconfinement : les Capucins à Brest rouvrent les commerces, pas l'espace de vie

Ils grouillent d'habitude de familles en balade, de jeunes sur des trottinettes et des skates, d'amoureux des livres qui arpentent les allées de la médiathèque : les Ateliers des Capucins à Brest ne reprendront pas leur visage habituel avec le déconfinement. Seuls les commerces vont rouvrir le mardi 12 mai.

500 personnes max

"Seuls les passages accueillant les commerces (comme celui des Ti Zef ou des Arpètes) seront accessibles", indique Alain Lelièvre, directeur général du site. La partie boutique de la salle d'escalade Climb Up sera aussi accessible. 500 personnes maximum pourront être présentes sur le site à la fois avec un comptage effectué aux entrées, qui seront d'ailleurs moins nombreuses. Des agents de médiation seront sur place pour faire de la pédagogie.

"On va mettre en place un sens de circulation, avec des entrées et sorties dédiées pour éviter les croisements au maximum, précise Alain Lelièvre. Même chose pour les escaliers et les ascenseurs". Les horaires du site seront restreints dans un premier temps de 10 heures à 19 heures (contre une fermeture à minuit en temps normal). "On verra en fonction des évolutions et des visites s'il y a besoin d'étendre les ouvertures", indique le directeur.

Pas de rassemblements autorisés

Si vous espériez profiter de la place des Machines dès le déconfinement pour aller faire du sport en famille ou entre amis, c'est raté. "On aura pas la possibilité d'accéder à la place des Machines. Tout _les rassemblements,le sport avec le skate ou la danse par exemple, seront proscrits_", explique Alain Lelièvre.

La médiathèque ne rouvre pas non plus pour l'heure. "On espère que ce sera vraiment temporaire et qu'à partir du 2 juin, on aura droit aux rassemblements un peu plus nombreux", lance le directeur du site. Cependant, pas question d'organiser le moindre événement en mai ou juin "qui pourraient amener beaucoup de monde". Certains attirent d'habitude jusqu'à 6.000 personnes sur place.

L'ouverture du 70.8 reportée

L'été 2020 devait marquer pour les Capucins l'ouverture d'un nouvel espace, le 70.8, centre dédié à l'innovation maritime. "Les chantiers ont bien entendu été arrêtés mais devraient reprendre bientôt. On va subir le décalage avec une _ouverture plus tardive_", reconnaît Alain Lelièvre.

Même chose pour la présentation du Canot de l'Empereur de Napoléon Ier, revenu à Brest fin 2018 et dont la restauration avait commencé début février. "On fait tout pour que ce soit disponible en fin d'année", conclut le directeur des Ateliers des Capucins.