Déconfinement: "C'est comme un air d'après-guerre" pour les promeneurs du week-end

A peine le beau temps revenu qu'ils font déjà leur retour sur les sentiers verts. "Ils", ce sont bien sûr les promeneurs, les joggeurs ou encore les cyclistes qui ont profité de ce premier week-end de déconfinement pour se ressourcer en forêt. A Buzet-sur-Tarn par exemple, à la frontière entre le Tarn et la Haute-Garonne, les chemins et sentiers ont rouvert suite au déconfinement.

On peut enfin changer d'air" - Anne-Sophie, une toulousaine partie se ressourcer à la forêt.

Anne-Sophie et son mari habitent à Toulouse, et ils ont donc profité des sentiers de la forêt pour faire leur première sortie avec leurs voisins de rue. "On avait pris l'habitude de se retrouver de loin une fois par jour avec les applaudissements tous les soirs à 20h. Maintenant, on peut se retrouver pour de vrai et profiter, c'est quand même plus agréable".

Il y a aussi des familles venues profiter du cadre bucolique, comme Olivier et Maud, qui amènent avec eux leurs enfants Dorian et Guilhem. "Une vraie sortie" qui change du jardin pour Dorian et qui permet aussi de "se dégourdir les jambes" pour Maud, la maman.

Beaucoup de cyclistes et de joggeurs

Il n'y a pas que les parents qui profitent des rayons de soleil pour se dégourdir les jambes, puisque les cyclistes, les randonneurs et les joggeurs en profitent aussi pour revenir en force le long des sentiers. Ce dimanche, les parkings de la forêt étaient même remplis à ras bord et les places manquaient, "du jamais-vu" pour Romain, un habitué du coin qui habite juste à côté.

C'est comme un air d'après-guerre"

"Cela fait du bien", "on peut enfin respirer"... Partout, les mêmes mots reviennent et traduisent un vrai sentiment de liberté retrouvée. Un cycliste va même un peu plus loin et sent "comme un air d'après-guerre" dans ce déconfinement.

Rester vigilants

Malgré cette liberté retrouvée, la règle des 100 kilomètres à ne pas dépasser reste toujours en vigueur. Et même si les sentiers sont de nouveau accessibles, l'ONF, l'Office National des Forêts appellent les promeneurs à rester vigilants et à garder les réflexes de gestes-barrière durant leurs balades.