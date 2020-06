Déconfinement : ce qui change pour l'ouverture du cinéma Pathé à Belfort

Le salles de cinémas sont fermées depuis la mi-mars à cause de l'épidémie de coronavirus. A Belfort, dans le cinéma Pathé situé sur les quais de la Savoureuse, Betty Andrieux, la directrice et ses équipes s'organisent pour accueillir le public en toute sécurité à partir du lundi 22 juin.

L'une des deux entrées du cinéma est fermée. Pour accéder aux salles, il faut passer par la porte située du côté du parking du magasin Leclerc : "Il n'y a qu'une seule entrée, comme cela nous pouvons directement rediriger les spectateurs vers le gel hydroalcoolique pour qu'ils se lavent les mains."

Un siège libre entre les spectateurs

L’organisation de la billetterie sera également un peu différente : "les clients pourront suivre un parcours à sens unique qui passe à travers la confiserie". Il est également toujours possible d'acheter des billets en ligne.

"Les salles sont prêtes", affirme Betty Andrieux. Des places vides seront laissées entre les personnes : "Les spectateurs qui veulent venir en famille peuvent réserver pour quatre, cinq ou six places, mais de chaque côté du groupe, il y aura un siège de libre permettant la distanciation sociale." Le port du masque est recommandé lors des déplacements dans le cinéma mais il n'est pas obligatoire.

Les tarifs n'augmentent pas

"On ne cache pas que la fermeture a eu un coût, mais on a la chance d'appartenir à un groupe. On a donc une capacité financière importante", explique la directrice.

Des séances sont supprimées le matin. Une partie de l'équipe est donc "encore au chômage partiel".

Initialement, les cinémas et les théâtres ne pouvaient accueillir que la moitié des spectateurs dans les salles. Le ministre de la culture, Franck Riester a levé cette limitation ce dimanche 21 juin.