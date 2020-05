Avec le déconfinement, les petits musées peuvent rouvrir leurs portes. Mais il faut s'organiser pour assurer le respect des gestes barrière et des mesures de distanciation sociale, pour éviter la propagation du coronavirus.

Déconfinement : comment les châteaux et les petits musées berrichons s’organisent

Après presque deux mois de fermeture, les petits musées ont l'autorisation de rouvrir dès ce lundi 11 mai. Le déconfinement progressif vient de démarrer, mais il faut tout de même rester prudents pour éviter une seconde vague épidémique, alors que le coronavirus circule encore sur le territoire français.

La réouverture des petits musées est donc un soulagement pour les amoureux de la culture. Mais pour assurer la sécurité des agents et des visiteurs, de nombreuses mesures sont mises en place : gestes barrières, distanciation sociale, port du masque recommandé…

Exemple avec le musée Bertrand, à Châteauroux, qui rouvre ce mardi 12 mai. Fermé depuis le 13 mars, juste après avoir inauguré une nouvelle exposition. "On a hâte de rouvrir, de retrouver les collections", s'enthousiasme Michèle Naturel, la directrice du musée.

Un sens de visite pour éviter que les gens se croisent

Pour éviter que les gens se croisent dans l'établissement, il a fallu mettre en place un itinéraire de visite. "Les visiteurs vont d'abord s'adresser à la boutique, où il y a une entrée et une sortie. Ils seront ensuite acheminés au musée où les agents les prendront en charge. Dans la plupart des salles, ce sera seulement une personne maximum, et ce sera deux personnes dans les espaces un peu plus grands", explique la directrice. "La visite se fera comme elle avait l'habitude de se faire, mais les gens ne pourront pas revenir sur leurs pas".

Pour assurer la sécurité des visiteurs et des agents, il a fallu s'équiper. "Il y aura du gel hydroalcoolique à disposition. Les agents désinfecteront régulièrement tous les espaces où le public peut poser les mains", ajoute Michèle Naturel.

Pour visiter les châteaux berrichons, il faudra attendre encore un peu

Du côté des châteaux, il faut patienter encore un peu. Ils attendent le feu vert du préfet pour accueillir à nouveau du public. Mais au château de Valençay, on commence déjà à se préparer. "Des masques, des visières de sécurité pour les agents, des comptoirs avec les plexiglass, ou encore les sanitaires nettoyés toutes les heures", énumère Sylvie Giroux, la directrice.

Il n'ya aura pas de visites guidées tout de suite. Les visiteurs découvriront le château grâce à des audioguides, régulièrement désinfectés. Là aussi, un sens de visite a été mis en place, en attendant la réouverture. "Les personnes ne pourront pas rentrer et sortir au même endroit. Ça se fera au compte-goutte pour les entrées, avec toute une circulation qui permet d'accéder aux jardins, puis au château, puis au parc", détaille-t-elle.

D'autres institutions culturelles comme la maison George Sand à Nohant, le Palais Jacques Coeur à Bourges ou encore le château de Bouges ne rouvriront pas de suite non plus.