Déconfinement : l'école "L'élastique à musique" au Mans a repris les cours en présentiel

La nouvelle étape du déconfinement de ce mercredi a été marquée par la réouverture des terrasses des bars et des restaurants. C'est aussi le retour des élèves dans les écoles de musique. Illustration au Mans à "L'élastique à musique".

C'était le grand jour ce mercredi pour les enseignants et les élèves de "L'élastique à musique" au Mans. Pour la première fois depuis plus de six mois, les adultes ont pu retrouver les cours en présentiel. L'école compte 300 élèves âgés de 3 à 70 ans.

Fête de la musique sur la place du Cardinal Grente au Mans de l'élastique à musique - @elastiqueàmusique

Ce mercredi, les terrasses des bars et des restaurants ont pu rouvrir. C'était aussi la réouverture des magasins dits non essentiels, et des théâtres, des cinémas. Et puis les écoles de musique ont pu de nouveau accueillir leurs élèves. Un vrai soulagement pour l'équipe de "L'élastique à musique" au Mans.

Certains élèves n'étaient pas venus depuis fin octobre. Depuis leur inscription en septembre, ils ont eu seulement deux mois de cours en salle de musique. Et puis ensuite, il y a eu des cours à distance. La principale difficulté pour les enseignants, c'était de garder les élèves débutants car ils n'avaient pas tous acquis les fondamentaux. C'est toujours plus difficile de montrer les placements de doigts sur un instrument à un élève en vidéo que lorsqu'il est en face de l'enseignant. C'est compliqué aussi de montrer à distance comment on accorde un violon. Depuis ce mercredi, la totalité des activités de l'école a repris en respectant les gestes barrière.

C'est sur qu'il y a eu quelques fausses notes ces premiers jours. - Florence Bahier, la coordinatrice culturelle de "L'élastique à musique" au Mans

Les 17 professeurs de l'établissement vont maintenant faire un état des lieux des niveaux des différents élèves pour voir les compétences qui ont été acquises. L'idée est aussi de faire un bilan pour voir les envies des élèves pour la rentrée prochaine.

Et pour attirer de nouveaux musiciens, "L'élastique à musique" va proposer des journées portes-ouvertes du 7 au 11 juin en visio et aussi directement dans les locaux sur rendez-vous. L'école travaille également sur la fête de la musique et espère pouvoir proposer une soirée sur la place du Cardinal Grente au Mans derrière la cathédrale.

