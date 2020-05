Déconfinement : dans l'agglomération d'Évreux, les établissements culturels rouvrent peu à peu

Le gouvernement avait annoncé la réouverture des petits musées, des médiathèques et des biblothèques à partir du 11 mai. L'agglomération Évreux Portes de Normandie rouvre progressivement ses établissements culturels pour assurer la sécurité des salariés et du public.

La maison des arts Solange-Baudoux à Évreux sera la première à accueillir des visiteurs le mardi 12 mai. les visiteurs pourront flaner dans l'exposition "Récupérations poétiques" - initialement programmée à partir du 20 mars - jusqu’au 28 août. L’accueil du public sera limité à 10 personnes en même temps dans les salles d’expositions.

Mercredi 13 mai, c'est la réouverture du musée des instruments à vent de La Couture-Boussey. Les visiteurs pourront accéder à la collection permanente mais les groupes ne sont pas autorisés.

Il faudra attendre le mardi 19 mai pour se rendre à la médiathèque Rolland-Plaisance ou dans une des trois bibliothèques annexes d'Evreux en raison des mesures strictes qui encacdrent le prêt et le retour des livres. Plus que quelques jours pour découvrir les nouvelles acquisitions de la médiathèque.

Le 19 mai, c'est aussi la date de la réouverture du musée d'art, histoire et archéologie d'Évreux. Première conséquence de cette réouverture tardive, l'expostion "Renée Levi MMX" est reportée. L'équipe du musée a par ailleurs mis en place une nouvelle organisation (gestes barrières, distanciation sociale et port du masque) pour garantir la sécurité sanitaire des visiteurs et des agents.

Ce qui reste fermé

Le conservatoire reste fermé jusqu'à la fin de l'année scolaire et les élèves suivent les cours à distance. Une permanence d’accueil sera assurée du lundi au vendredi, de 13h00 à 17h00, à partir du lundi 11 mai.

Enseignement à distance également pour les élèves de la classe préparatoire aux écoles d'art et de design pour préparer les concours. Une session d'admisseion à la classe préparatoire est maintenue au mois de juin.

Les ateliers d'arts plastiques de la Maison des arts ne reprendront qu'en septembre.

Tous comme les autres salles de concerts ou de spectacles en France, le Tangram, qui regroupe La Scène nationale Evreux-Louviers et le Kubb, reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Tous les ateliers et spectacles sont annulés jusqu'à la fin de la saison. Le standard administratif sera ouvert à partir du 13 mai de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 et le standard billetterie tous les après-midis à partir du 18 mai 2020, par téléphone.