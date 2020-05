Déconfinement : des gérants de discothèques lilloises s’estiment « les oubliés » du gouvernement

Le Premier ministre Edouard Philippe présente ce jeudi la phase 2 du déconfinement avec peut-être de nouveaux assouplissements. Mais ce que l’on sait déjà, c’est ce qu’on n’aura pas le droit de faire : danser en discothèques ! La réouverture des clubs et boites de nuit est très loin d’être envisagée : l’Italie et l’Allemagne – en avance sur nous – parlent de l’automne 2021.

370 000 euros de pertes en 50 jours

« A chaque intervention, le Premier ministre parle des cafés, restaurants, hôtels » constate Sébastien Vermeulen, dirigeant du By S’ à La Madeleine, près de Lille. « Mais jamais ni des bars de nuit, ni des restaurants de nuit, ni des discothèques ». D’où cette pétition lancé par plusieurs établissements lillois intitulée « les oubliés de la nuit » et qui dépasse les 10 000 signatures. S’ils ne contestent pas la fermeture des clubs, les signataires demandent un accompagnement.

Car ces établissements sont de vraies entreprises. Sébastien Vermeulen emploie une dizaine de salariés à l’année mais aussi « trois DJ par semaine, des danseurs, danseuses, musiciens ». Quant au Network, le célèbre club lillois, ce sont 42 salariés qui y travaillent, 92 si l’on compte l’ensemble des établissements du groupe. « Nous avons le chômage partiel biensûr, mais jusqu’à quand ? » s’interroge le Nordiste, qui regrette que les banques refusent de prêter sans perspective de réouverture. « Au network, il y a eu 370 000 euros de pertes sèches en un mois et demi ! ».

Une image dégradée

Selon les initiateurs de la pétition, la profession souffre d’un manque de reconnaissance. « Ce n’est pas parce que les gens s’amusent chez nous qu’on n’a pas un vrai métier » insiste Sébastien Vermeulen. « Quand Bob Sinclar ou David Guetta viennent chez nous, on fait rayonner la culture française ». Et le Nordiste lance un appel à la vigilance : avec la fermeture des établissements, les clubs clandestins vont se multiplier avec le risque qu’il n’y ait plus aucune régulation de l’alcool et des stupéfiants.

Alors pour soutenir la cause des « oubliés de la nuit », le By S’ et le Network organisent ce dimanche 31 mai un streaming live pendant 14h « Barbecue et musique » avec le célèbre DJ Abdel qui mixera de 12h à 2h du matin.