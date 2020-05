Coronavirus : des gîtes gratuits pour les blouses blanches dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault

Depuis le début de la crise sanitaire, les initiatives pour soutenir les personnels d'hôpitaux ou d'Ehpad se multiplient. Cela peut-être sous la forme de dons d'argent ou de matériel, mais d'autres gestes ont pour but d'offrir un moment de répit après la crise à ceux qui sont "en première ligne". Exemple : une association proposait récemment des tours en barques catalanes au large du Barcarès.

De quoi s'évader le temps d'un week-end ou d'une semaine

Une centaine de propriétaires de gîtes des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Hérault, a décidé d'offrir un week-end ou une semaine de repos aux soignants. Relayée et supportée par le réseau des Gîtes de France de ces départements, l'opération s'appelle "Des vacances vertes pour nos blouses blanches". L'agence de location et de séjours sudfrance.fr en est également partenaire.

"Certains de nos gîtes et chambre d'hôtes sont dans des endroits assez isolés. Des propriétaires ne pouvaient pas contribuer à l'effort en hébergeant par exemple des soignants à proximité des centres hospitaliers" relate Bernard Foltran, directeur des Gîtes de France Aude et Pyrénées-Orientales. "Pour eux, l'idée la plus simple était de participer à un autre moment, où ces personnels étaient peut-être plus disponibles, en famille".

Dans le Gard, d'autres propriétaires ont pris la même initiative il y a quelques semaines.

Un tirage au sort s'il y a davantage de candidats que de places

Pour le moment, le recensement des propriétaires souhaitant participer continue. L'organisation appelle d'ailleurs d'autres propriétaires de meublés de tourisme à se joindre à cette opération solidaire.

Dans un deuxième temps, les soignants seront invités à s'inscrire via un formulaire qui sera communiqué dans les jours qui viennent.

Toutefois, Bernard Foltran le reconnaît lui-même : toutes les demandes risquent de ne pas être acceptées. "L'offre risque malheureusement d'être insuffisante. Nous serons certainement contraints de réaliser un tirage au sort."