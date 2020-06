Déconfinement des lieux culturels : les salles de spectacles ne sont pas sûres de rouvrir avant la rentrée

Les salles de spectacle vont pouvoir rouvrir dès ce mardi 2 juin, en respectant les gestes barrières. En Charente-Maritime et en Charente, les responsables ne sont pas sûrs de le faire immédiatement. Ils sont un peu désabusés par les annonces du gouvernement. Pour eux, il y a encore trop d'inconnues.

Ce qui inquiètes les directeurs de salle de spectacles ou de théâtres,c'est d'abord l'absence de consignes précises sur les distanciations sociales qu'ils devront mettre en place. Autant, ils peuvent obliger le masque dans la file d’attente, mettre un sens de circulation. Par contre le placement dans la salle reste encore flou. "Est-ce qu'on met une personne sur deux ? Est-ce qu'on une personne sur trois ? Est-ce qu'on met une personne tous les quatre mètres carrés ?", interroge Joël Breton, le directeur de La Palène à Rouillac en Charente. Pour lui : "rien n'est dit" à ce sujet. C'est pourtant primordiale pour savoir si ça sera rentable d’accueillir des spectateurs..

Un manque de programmation

L'autre souci vient de la programmation. Les spectacles ont été reportés ou annulés et derrière, il y a des contrats. Axel Landy est le directeur de l’Horizon à la Pallice et pour lui, la réouverture ça sera à la rentrée. "Comme tous les lieux, on travaille sur des saisons culturelles. Là, elle se finissait fin juin, donc de toute façon, c'est bâché", estime-t-il. L'Horizon n'a donc pas d’œuvres à présenter.

Quid de la rentrée ?

Ces questions restent en suspens pour l'instant. Les directions de salle espèrent que les nouvelles saisons pourront commencer à la rentrée, en septembre. "On se dit tous, avec les producteurs : il faut attendre, on va voir. Ma stratégie, aujourd'hui, est plutôt de dire, on va attendre, on garde la programmation qu'on a. La question est plus pour la communication. On ne peut pas se permettre d'attendre septembre pour communiquer sur des spectacles qui ont lieu un mois après", affirme Joël Breton. Franck Sainte-Marie, le gérant du Zagal Cabaret à La Palmyre craint, en plus, que le public ne soit pas au rendez-vous. "Il y a quand même une psychose qui s'est installée chez certaines personnes", pense-t-il.