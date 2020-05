Déconfinement : des lieux culturels se préparent à la réouverture à Niort

Musée Bernard d'Agesci, conservatoire, médiathèques. A Niort et dans l'agglomération, différents lieux culturels se préparent à la réouverture ou à une nouvelle organisation avec le déconfinement.

Avec le déconfinement du 11 mai, plusieurs site culturels se préparent à la réouverture au public à Niort : conservatoire et musée Bernard d'Agesci notamment. Des consignes sanitaires seront à respecter.

Le musée Bernard d'Agesci rouvre le 12 mai

Ce mardi 12 mai, le musée Bernard d'Agesci pourra à nouveau recevoir du public. Une jauge de 10 personnes maximum sera acceptée par salle. Le musée sera ouvert aux jours et horaires habituels.

Reprise de certains cours individuels au conservatoire à partir du 25 mai

A partir du 25 mai, les cours individuels reprendront sur rendez-vous pour les disciplines compatibles avec les instructions sanitaires : piano, instruments à cordes, batterie.... Les cours de formation musicale et de musique amplifiée se dérouleront en salle avec cinq élèves maximum. Une possibilité d'enseignement à distance est également prévue.Les cours de danse, d'instruments à vent et d'éveil musical ne reprendront pas dans l'immédiat. A partir de juin, le conservatoire va organiser les espaces pour assurer des cours individualisés de danse. ​

Retour et retrait des documents dans les médiathèques : mode d'emploi

A partir du 11 mai, le public peut rendre les documents empruntés avant le 16 mars en les déposant dans les boîtes de retour des médiathèques de Niort, Coulon et Magné. Actuellement, 38 000 documents répartis dans les foyers sont en attente de retour. L'agglomération précise que chacun d'entre eux seront traités pour pouvoir être à nouveau prêtés dans de bonnes conditions sanitaires.

A partir du 18 mai et jusqu'à la fin du mois, le retour des documents sera possible dans toutes les médiathèques et les documents réservés avant le confinement pourront être retirés.

Pour retirer des documents, un dispositif sur rendez-vous sera mis en place à partir de début juin, avec réservation en ligne sur le site Cantalogue.

Les salles de consultation et de lecture restent pour l'instant fermées au public.