Déconfinement : des maires demandent une dérogation au préfet de la Marne pour rouvrir le lac du Der

Malgré le déconfinement annoncé lundi 11 mai, les plages et les lacs resteront fermés, sauf sur dérogation préfectorale. Les maires des communes autour du lac du Der vont envoyer une lettre aux préfets de la Marne et de la Haute-Marne pour demander l'autorisation d'ouverture partielle du site.

C'est un endroit qui rassemble des milliers de personnes chaque année, entre avril et septembre. Depuis plusieurs semaines, le lac du Der paraît bien vide. Seuls quelques commerçants du coin s'activent sur le site pour préparer une potentielle reprise.

Jeudi dernier, le premier ministre Edouard Philippe a présenté la feuille de route des semaines à venir en France, à compter du lundi 11 mai, date du déconfinement. Parmi les annonces, le maintien de la fermeture des plages et des lacs dans toute la France, en zone rouge ou verte. Seulement, Edouard Philippe a entrouvert une porte en précisant que des dérogations spéciales pourraient être accordées par les préfets, au cas par cas.

Une demande de dérogation commune

Les six maires des communes autour du lac du Der s'appellent dans la foulée et conviennent de tenter leur chance. Ils vont envoyer dès la semaine prochaine un courrier commun aux préfets de la Marne et de la Haute-Marne (le lac est à cheval sur les deux départements) pour décrocher cette fameuse dérogation. Les édiles planchent sur un cahier des charges conforme aux règles sanitaires : "Nous allons mettre des panneaux pour préciser aux gens qu'il ne faut pas se coller, prendre les espaces, précise Jean-Pierre Calabrese, le maire de Giffaumont-Champaubert. S'il y a beaucoup de monde il faut aller à un autre endroit autour du lac, porter des masques..."

Pour assurer l'autorisation préfectorale, les maires comptent y aller pas à pas. La première demande concernera la réouverture des abords du lac du Der pour des promenades à pied ou à vélo, ainsi que la reprise des activités nautiques. Une façon pour la station de revivre un petit peu : "Nous attendons la décision du préfet, mais ça nous met du baume au cœur, confie Elizabeth Cudel, la gérante d'une brasserie à Giffaumont-Champaubert, qui propose aussi de la vente à emporter. C'est important de rouvrir rapidement, pour le moral et pour les finances."

Pas d'ouverture des plages

L'ouverture et l'accueil du public sur les plages devraient attendre encore quelques semaines, pour des raisons de sécurité. Le préfet de la Marne Pierre N'Gahane se dit favorable à une reprise de l'activité sur le lac du Der, si et seulement si le cahier des charges proposé par les maires est conforme aux règles sanitaires.