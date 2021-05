Déconfinement en Bretagne : les sites ouverts au public dès le 19 mai

Nouvelle étape dans le déconfinement dès ce 19 mai. Après la fin des restrictions de circulation et le retour à l'école le 3 mai, de nombreux lieux fermés depuis plusieurs semaines vont pouvoir rouvrir. Les terrasses des cafés, les commerces non essentiels, mais aussi les musées, théâtres, cinémas, châteaux et parcs zoologiques. Les mesures sanitaires imposent des jauges et le port du masque dans ces lieux, mais on va pouvoir néanmoins en profiter. Petite sélection de sites bretons.

Parcs et zoos

Musées et châteaux

Les salles de spectacle

Les salles de cinéma

Dès le 19 mai, le couvre-feu est repoussé à 21 heures. L'étape suivante du déconfinement, c'est le 9 juin. Le couvre-feu sera décalé à 23 heures, et les salles des restaurants et des cafés pourront rouvrir.

Le 19 mai, France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel vous proposent une journée spéciale en direct des terrasses et des lieux de spectacle, de 6h à 20h.