Déconfinement en Côte-d'Or : la bibliothèque de Quetigny ouvre son drive

En attendant de pouvoir vous accueillir en toute sécurité à la bibliothèque, la Ville de Quetigny met en place un système de drive, le Livre-service, afin que vous ne manquiez plus de livres et de DVD ! Voici le procédé pour choisir des documents.

Comment choisir les documents ?

Vous pouvez chercher dans le catalogue en ligne de la bibliothèque . Notez le titre et l'auteur / le réalisateur. Vous n'avez pas d'idée ? Donnez les auteurs, genres ou thématiques qui vous intéressent et les employés se proposent de trouver votre bonheur.

Quel type de documents ?

Vous pourrez emprunter des livres (romans, documentaires, bandes-dessinées, livres en gros caractère ou livres audio) et des DVD. En revanche, les magazines ne seront pas empruntables.

Combien de documents ?

Vous pourrez emprunter 10 livres et 5 DVD par carte d’usager pour une période de 2 mois.

Si vous habitez Quetigny et que vous n’êtes pas inscrit à la Bibliothèque, contactez la bibliothèque par téléphone ou par mail afin de vous faire expliquer la marche à suivre.

le procédé -

Comment réserver ou contacter la bibliothèque ?

Par téléphone : du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h au 03 80 46 29 29,

Par e-mail : livre-service@quetigny.fr N'oubliez pas de préciser votre nom, prénom, n° de carte usager (si possible), et votre n° de téléphone ainsi que vos jours de disponibilité.

Comment retirer les documents?

La bibliothèque vous donnera un jour et un créneau horaire pour venir chercher votre commande de documents. Il faut venir équipé d’un sac pour récupérer vos commandes, et si possible d’un masque. Les créneaux de retrait sont programmés du mardi au vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 14h. Toutes les mesures sanitaires possibles sont mises en place pour permettre un service sécurisé pour vous comme pour le personnel de la bibliothèque (gel hydro-alcoolique, désinfection des points de contact, file d’attente avec respect des distances matérialisées…)

Comment rendre les documents ?

Vous pouvez rapporter les documents que vous aviez empruntés avant le confinement soit au même moment que le retrait d’une de vos commandes, soit en prenant rendez-vous (par téléphone ou par mail). Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, un agent de la bibliothèque peut vous porter des documents en prenant toutes les précautions qui s'imposent.