Déconfinement en Dordogne : les musées de Bergerac rouvrent au public le 12 mai

Le musée du Tabac et le musée Costi de Bergerac rouvrent leurs portes ce mardi 12 mai. Les animations sont accessibles en nombre limité et sont diffusées en même temps sur Facebook Live.

Les deux musées de la Ville seront ouverts du mardi au vendredi, de 13h30 à 18 heures et le samedi, dimanche et jours fériés de 14 heures à 18 heures.

De nombreuses animations et ateliers via Facebook

Les musées organisent pendant ce confinement et pendant le déconfinement des ateliers et des animations.

Explication du tableau "Le fumeur endormi" de Jacob Duck, ce mardi 5 mai à 13 heures sur la page Facebook de la Ville de Bergerac

Un atelier "collage d'artiste en famille en Facebook Live" est prévu ce mercredi 6 mai à 15 heures, à partir de 4 ans.

Une balade sur les bords de la Dordogne est organisée le dimanche 24 mai à 19 heures, virtuellement et physiquement, via Facebook live et sur inscription pour participer "physiquement" à cette balade