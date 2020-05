Déconfinement en Dordogne : rivières, étangs, piscines, vous pourrez vous y baigner dès le 2 juin !

Dès le 2 juin, les piscines de Dordogne vont rouvrir et les baignades dans les rivières ou plans d'eau seront de nouveau autorisées. Des mesures barrières spécifiques devront s'appliquer.

Ce jeudi, le gouvernement a annoncé l'étape 2 du plan de déconfinement. Dès le 2 juin, les baignades pourront reprendre dans les zones vertes en France. Les piscines pourront également rouvrir. Il faudra cependant prendre quelques précautions.

Des mesures sanitaires obligatoires

Les piscines seront logiquement dans l'obligation de mettre en place des mesures sanitaires "dans les toilettes, les vestiaires, les douches. Il faudra aussi éviter qu'il y ait trop de monde dans et autour des bassins" explique le préfet de la Dordogne Frédéric Périssat. "Des protocoles spécifiques ont été édictés pour permettre le respect de ces mesures" poursuit-il.

Les piscines couvertes et les piscines de plein air vont rouvrir mais sans doute avec des règles différentes selon le préfet : "Lorsque c'est une piscine couverte, on peut y mettre moins de monde. Il y a des arbitrages entre une ouverture très parcellaire d'un bassin couvert par rapport à un bassin ouvert où on peut davantage réguler les flux".

Les baignades autorisées

Les baignades en bord de rivière et dans les plans d'eau seront possibles dès le 2 juin. La préfecture rappelle qu'il vaudra respecter les mesures de distanciations physiques. "Les autorités locales vont être attentives à la situation. Le pouvoir de police administrative du maire peut pleinement s'exercer. Si des plages sont surfréquentées et qu'il n'y a pas de respect de distanciations, des mesures de régulation seront prises" met en garde le préfet de la Dordogne.