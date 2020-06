Déconfinement en Isère : la piscine municipale de Sassenage accueille à nouveau du public

"Ça me manquait vraiment beaucoup" raconte Jean-Christophe, un Grenoblois de 59 ans, à la sortie du bassin. Il a été l'un des premiers à pouvoir nager à nouveau dans les eaux d'une piscine municipale. C'est désormais possible à Sassenage, dans l'agglomération grenobloise, depuis ce mercredi midi.

"J'ai appelé toutes les piscines du département de l'Isère. J'étais prêt à aller jusqu'à Vaujany, mais Sassenage, c'est bien" - Jean-Christophe, Grenoblois de 59 ans.

"J'en avais marre de faire de l'élastique, du vélo et de la course à pied" plaisante-t-il. La réouverture de la piscine de Sassenage a visiblement fait des heureux. Pour Anne, 33 ans, revenir nager, "c'était obligatoire". Elle a aussi une pensée pour le personnel qui s'est occupé des bassins pendant le confinement et qui a organisé la réouverture.

Les maîtres-nageurs sont, eux aussi, heureux de retrouver leur cœur de métier. © Radio France - Bastien Thomas

Thierry Lager, maître-nageur à la piscine de Sassenage, est content de retrouver des têtes qu'il avait l'habitude de voir avant l'instauration du confinement. Pour lui et ses collègues, pas de chômage partiel. "On a continué d'entretenir les bassins. Nous n'avons pas vidé l'eau, ce qui nous permet aujourd'hui de rouvrir avant d'autres communes" explique-t-il.

Pendant le confinement, il s'est aussi occupé de mettre en place les consignes sanitaires nécessaires. "On a installé tout ce qui est marquage au sol, affichage dans la piscine" poursuit-il. "Il y a un sens de circulation à respecter à l'entrée et dans les vestiaires. Il n'y a plus de sèche-cheveux mais il est toujours possible de prendre une douche" détaille le maître-nageur.

Des règles s'appliquent aussi sur le nombre d'usagers présents dans le bassin en même temps. © Radio France - Bastien Thomas

Et puis il y a des règles sur l'accès au bassin lui-même. "La piscine est ouverte sur les horaires habituels. Entre midi et deux, on place quatre lignes d'eau où quatre personnes peuvent nager en même temps. Ce qui fait un total de 16 personnes en simultané le midi. Pour la période "loisirs", on a une capacité totale de 50 personnes" nous dit Thierry.

"Si quelqu'un ne respecte pas les règles, on ira simplement le voir pour lui demander de faire attention. Mais on ne doute pas sur le fait que les gens ne soient pas compréhensifs" - Thierry Lager, maître-nageur à la piscine de Sassenage.

Qu'en est-il des autres piscines publiques du département ?

Pour l'agglomération grenobloise, sauf surprise, il faudra attendre le 4 juillet, date du début de la saison estivale pour que les piscines municipales ouvrent leurs portes.

A Vienne et son agglomération, le retour des piscines est prévu pour le samedi 13 juin. Dans la vallée du Grésivaudan, pas de plouf dans l'eau avant le mois d'octobre. La piscine intercommunale de Crolles a avancé le démarrage de travaux initialement prévus cet été avec la crise sanitaire.