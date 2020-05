Déconfinement : en Isère, les bibliothèques se mettent au "drive" pour redémarrer leurs activités

C'est le cas à la médiathèque intercommunale de Crolles dans la vallée du Grésivaudan. Les portes restent fermées, du rubalise forme un sens de circulation ainsi qu'un marquage au sol pour respecter les distances de sécurité. L'établissement est ouvert, mais "en drive".

"Dès le 12 mai, on a offert la possibilité de passer des commandes par téléphone ou sur le site internet des bibliothèques du Grésivaudan" explique Valérie Valenza, responsable de la médiathèque. "Ensuite, on leur propose un rendez-vous pour venir chercher leurs documents, que ce soit des imprimés, des CD ou des DVD" continue-t-elle.

Tout est désinfecté après chaque emprunt © Radio France - Bastien Thomas

Tout est fait pour limiter les contacts

"On a des gants, des masques, du gel hydroalcoolique et devant la médiathèque, il y a une file d'attente avec des marques au sol pour éviter que les gens se croisent" précise Valérie Valenza.

"Personne n'est autorisé à rentrer dans la médiathèque. Tout se passe dehors, devant l'entrée. On prépare même les commandes la veille pour le lendemain" - Valérie Valenza.

"C'est une bonne chose de rouvrir la médiathèque. Ça me manquait" sourit Denis, 53 ans, venu rapporter des documents empruntés avant le début du confinement et en prendre des nouveaux. "C'est rassurant de voir toutes ces mesures" continue-t-il.

Les livres eux aussi confinés

Les retours se font exclusivement dans les boîtes à livres à l'extérieur de la médiathèque. Dès qu'ils sont réceptionnés, "ils vont en confinement" détaille la responsable. "Ça peut aller jusqu'à dix jours s'il y a du plastique comme les CD ou les DVD" poursuit Valérie Valenza.

Les livres confinés. © Radio France - Bastien Thomas

Pour les livres, le délai est réduit à trois jours. "Mais ils sont désinfectés systématiquement avec un produit puissant" précise Valérie Valenza. Un habitude qui ne change pas de l'habitude. "On le faisait déjà avant sauf que là, on utilise juste un produit plus fort pour détruire le virus" continue-t-elle.

La suite n'est pas encore prévue. Ce système devrait perdurer au moins jusqu'à l'été dans le réseau du Grésivaudan. A Pontcharra, la médiathèque intercommunale est ouverte et propose aussi ce service de "drive". Pour plus d'informations sur les autres établissement du réseau sont à retrouver ici.

Un système de "drive" qui se développe en Isère

Les bibliothèques municipales de Vienne ont aussi choisi de mettre en place un "drive" depuis le mercredi 20 mai sur le même principe qu'à la médiathèque Gilbert Dalet de Crolles. L'espace Paul Langevin à Saint-Martin d'Hères a également ouvert un service de "drive" dès le 15 mai.

Pour les bibliothèques municipales de Grenoble, la réouverture est prévue pour le 27 mai prochain, avec aussi le "drive" comme premier fonctionnement post-confinement. Mais toutes les bibliothèques ne seront pas ouvertes tout de suite. Les bibliothèques Kateb Yacine, Jardin de Ville et Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine (en face du cinéma Chavant) resteront fermées.