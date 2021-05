Déconfinement en Mayenne : les sites ouverts au public dès le 19 mai

Ce mercredi 19 mai, en plus des commerces, bars et restaurants, de nombreux sites vont rouvrir leurs portes au public. France Bleu vous propose une liste des musées, cinémas, parcs ou salles de spectacles qui vont rouvrir en Mayenne.

Après la réouverture des établissements scolaires, la levée des contraintes de déplacement et le couvre-feu repoussé à 19h, le déconfinement va connaître une nouvelle étape ce mercredi 19 mai. Les bars et restaurants vont pouvoir rouvrir leurs terrasses sous réserve du respect des règles sanitaires. Les musées, cinémas, salles de spectacles, parcs zoologiques, châteaux et théâtres vont aussi rouvrir.

France Bleu Mayenne vous propose une liste des principaux sites qui vont pouvoir de nouveau accueillir du public dans le département de la Mayenne.

Salles de cinéma

Salles de spectacles et théâtres

Musées et châteaux

Grottes et parcs